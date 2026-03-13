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El juez Ángel Enrique Tapia Vélez es detenido por supuesto tráfico de influencias.
El juez Ángel Enrique Tapia Vélez es detenido por supuesto tráfico de influencias.Cortesía

Detienen a juez de Garantías Penales en Guayaquil por presunto tráfico de influencias

El juez será puesto a órdenes de las autoridades competentes para el desarrollo del proceso legal

Ángel Enrique Tapia Vélez, juez de Garantías Penales de Guayaquil, fue detenido este viernes 13 de marzo del 2026 durante un operativo de la Policía Nacional por el presunto delito de tráfico de influencias.

La aprehensión se produjo hace pocos minutos y forma parte de una investigación en curso. Hasta el momento, no se han difundido detalles adicionales sobre las circunstancias específicas del caso ni sobre las decisiones judiciales que estarían bajo análisis.

El juez será puesto a órdenes de las autoridades competentes para el desarrollo del proceso legal correspondiente, mientras avanzan las indagaciones para determinar su eventual responsabilidad.

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