Juez de Pasaje libera a cabecilla criminal: ¿qué denunció el ministro del Interior?

El ministro John Reimberg denunció la liberación de un presunto cabecilla criminal con un amplio historial delictivo

El ministro del Interior, John Reimberg, encendió una polémica nacional tras denunciar la liberación de un presunto cabecilla delictivo en El Oro. El caso involucra a un delincuente, señalado como líder de los Sao Box y detenido nuevamente por la Policía Nacional. La decisión judicial provocó una reacción inmediata desde el Gobierno.

Reimberg cuestionó al juez Edison Mendieta, de la Unidad Judicial de Pasaje, por dejar en libertad al sospechoso. “Ya basta. El juez Edison Mendieta de Pasaje al servicio de los delincuentes”, afirmó el ministro en un fuerte pronunciamiento. El mensaje generó alerta debido al historial delictivo del aprehendido.

¿Quién es el detenido y cuál es su historial criminal?

Según la denuncia pública, el delincuente ya había sido detenido en febrero por los mismos delitos. El ministro aseguró que el hombre continúa generando temor en Pasaje debido a presuntas extorsiones y actividades delictivas. Fue identificado como uno de los “hermanitos del terror” capturados en el operativo policial del día previo.

En su publicación, Reimberg detalló los antecedentes judiciales del sospechoso. Entre ellos constan registros por fraude procesal en 2016, robo en 2017 y delincuencia organizada en 2019. También suma dos detenciones por porte de armas, ocurridas en 2022 y nuevamente en 2024, lo que ha elevado las críticas sobre su liberación.

La decisión judicial y la reacción pública

El ministro señaló que el juez calificó como “legal, procedente y flagrante” la aprehensión del implicado. Sin embargo, pese a ello, resolvió otorgarle medidas cautelares en lugar de mantenerlo en prisión preventiva. Para Reimberg, se trata de un ejemplo del deterioro del sistema de justicia en el país.

YA BASTA!



EL JUEZ EDISON MENDIETA DE PASAJE AL SERVICIO DE LOS DELINCUENTES Y NO DE LA JUSTICIA Y LA SEGURIDAD LIBERA A CABECILLA DE LOS SAO BOX.



Uno de los hermanitos del terror capturados ayer por la Policía Nacional: Wilson Fernando C.A., CABECILLA DE LOS SAO BOX en El Oro,… — John Reimberg (@JohnReimberg) December 12, 2025

“Increíble el nivel de ridiculez que debemos soportar por un sistema caduco y a órdenes de intereses oscuros”, escribió. El pronunciamiento abrió un debate sobre el rol judicial en casos de criminalidad organizada y la necesidad de reformas urgentes.

El reclamo del ministro: seguridad vs. decisiones judiciales

Reimberg concluyó con un llamado directo a la ciudadanía ante lo que considera una amenaza a la seguridad pública. “Ecuatorianos: ¿hasta cuándo tenemos que seguir soportando que el sistema de justicia juegue con nuestras vidas?”, cuestionó el ministro del Interior.

El caso continúa generando reacciones mientras la Policía y el Ministerio del Interior insisten en revisar los procesos judiciales. La liberación del presunto cabecilla de Sao Box se suma a una serie de decisiones polémicas que han sido objeto de escrutinio público en los últimos meses.

