Jenny Ramírez desiste de la millonaria compra de terrenos en el cantón La Libertad

En un oficio, la joven sostiene que desiste por los ataques públicos que ha recibido a partir del proceso de compra

De acuerdo a la documentación, Jenny Ramírez acudió al Municipio de La Libertad a presentar su desistimiento de la compra de los terrenos.

La polémica por el intento de venta de 93 hectáreas de terreno municipal en el cantón La Libertad, a favor de la ciudadana Jenny Ramírez, una joven de 24 años que hasta hace poco laboraba atendiendo una cafetería en esta ciudad, dio un nuevo giro la tarde de este jueves. El predio tenía un valor de 2,7 millones de dólares, monto que debía ser cancelado por la supuesta compradora.

Ramírez había manifestado, en declaraciones a un medio digital, que su identidad habría sido suplantada, ya que sus documentos personales se extraviaron, y aseguró no ser la compradora del polémico lote. Sin embargo, este jueves presentó un documento formal en el que desiste de la compra del terreno.

Concejal de La Libertad también prevé presentar el caso ante la Fiscalía General del Estado.



Jenny Ramírez explica la razón de su desistimiento

La solicitud fue ingresada a las 16:10 y está dirigida al alcalde de La Libertad, Francisco Tamariz Guerrero. En el escrito, la joven señala que desiste de la adquisición del bien, pero solicita que la compraventa se realice a favor de una compañía interesada, con el objetivo de que ésta financie y ejecute un proyecto turístico en el sector.

En el documento, Ramírez explica que en agosto de 2025 elaboró un proyecto agroturístico para desarrollarse en las 93 hectáreas ubicadas en el sector Velasco Ibarra, el cual habría despertado el interés de una empresa privada. No obstante, indica que dicha compañía, cuyo nombre no menciona, habría condicionado su inversión a la aprobación del Municipio.

El escrito consta de tres partes. En una de ellas, Ramírez sostiene que se han vulnerado sus derechos como ciudadana y que ha sido objeto de ataques públicos, descalificaciones personales y comentarios machistas en redes sociales y medios de comunicación, los cuales atribuye a su edad y condición social, hechos que considera discriminatorios.

Concejal Bruno Dedé cuestiona las versiones en la compra de terrenos

Tras conocerse la petición, el concejal Bruno Dedé, quien denunció la posible venta del predio a un precio irrisorio de 2,94 dólares por metro cuadrado, cuando el valor real superaría los 9 dólares, expresó su extrañeza. “¿A quién le creemos? Primero dice que no es ella y ahora aparece desistiendo de la compra. Esto cada vez está más raro”, señaló el edil.

Dedé advirtió que la ciudadanía debe mantenerse alerta, ya que, aunque Ramírez desiste de la compra, en su solicitud pide que el Municipio venda directamente el terreno a una empresa cuyo nombre se desconoce. “Nos quieren ver la cara y debemos estar muy atentos”, concluyó.

