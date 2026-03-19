Planes culturales en Guayaquil: lectura, series y tributos a artistas del recuerdo

FINDE | Disfruta de la agenda que hemos preparado para este 20, 21 y 22 de marzo

Si todavía no tienes planes para este fin de semana, la agenda cultural ofrece opciones que van desde el suspenso internacional hasta la comedia y la nostalgia musical. Disfruta de las actividades este viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de marzo.

¿Qué leer?

Para los amantes de las historias intensas, Tokyo Vice es la recomendación ideal. La historia comenzó como un libro homónimo de Jake Adelstein, que revela cómo funciona el lado más oscuro de Tokio y la vida dentro de la Yakuza.

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Ahora, esa misma historia se puede disfrutar en su adaptación a serie en HBO Max, donde el periodista se infiltra en el peligroso mundo nocturno de la ciudad mientras realiza investigaciones al límite del periodismo. Ya sea leyendo el libro o viendo la serie, es una experiencia que sumerge al público en la intensidad y los secretos de la metrópolis japonesa.

Pop Up

Si prefieres vivir las historias en vivo, Pop Up Teatro Café presenta su ciclo de microteatros, pequeñas obras de unos 15 minutos llenas de intensidad y cercanía con el público. Entre ellas destacan La Cebolla Enamorada, una comedia romántica absurda con personajes excéntricos, y ¿Y si fuera al revés?, que juega con los roles de hombres y mujeres en un mundo al revés, cargado de humor y situaciones oníricas. Las funciones se realizan de miércoles a sábado, a las 20:30, 21:30 y 22:30, con entradas a $7.

Teatro Centro de Arte

Para quienes buscan una experiencia más musical, el 21 de marzo a las 18:00, en el Teatro Centro de Arte, se presenta ‘Los Dobles Perfectos’, un tributo internacional a José José, Raphael y Leonardo Favio. Una velada para cantar clásicos inolvidables y revivir la nostalgia de grandes voces de la música. Puedes adquirir las entradas en TicketShow.

Tres planes distintos, un mismo objetivo: disfrutar del fin de semana. La pregunta es, ¿prefieres viajar a Tokio desde tu pantalla, reírte en un microteatro… o cantar tus clásicos favoritos en vivo?

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