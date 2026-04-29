Para muchos jóvenes el primer empleo llega tarde, paga poco y exige experiencia antes de ofrecer una oportunidad para adquirirla.Archivo Expreso

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Participé como moderadora en el Foro de Derecho Laboral 2026 de la Cámara de Industrias y Producción. Me dejó especialmente pensando la discusión sobre el acceso al empleo joven. Mis hijas universitarias enfrentan reclutamiento con IA y primeros empleos que pagan igual, o menos, que lo que yo ganaba hace 30 años. Para muchos, el primer empleo llega tarde, paga poco y exige experiencia antes de ofrecer una oportunidad para adquirirla.

No es solo falta de trabajo. Es la falta de una puerta de entrada al mercado formal. La OIT estima que en 2023 había 64,9 millones de jóvenes desempleados. En Ecuador, según el INEC, en 2025, el desempleo juvenil entre 18 y 29 años fue de 8,3 %, pero solo el 28 % tenía empleo adecuado. La cifra no muestra a quienes estudian, migran o aceptan informalidad.

A esa fragilidad se suma la IA. No solo automatiza tareas; también filtra candidatos y puede replicar sesgos bajo apariencia de objetividad. El mayor impacto recae, según el Foro Económico Mundial, sobre puestos de entrada: análisis básico, redacción, atención y soporte. Justo donde se aprende a trabajar. La brecha digital agrava el problema: no todos compiten con igual conectividad o entrenamiento tecnológico.

Empleo para jóvenes, IA y políticas públicas

Ecuador no parte de cero. Existen normas e incentivos para promover el empleo juvenil, contrato joven, pasantías, formación dual, incentivos tributarios y trámite preferente cuando se acredita contratación de jóvenes. El problema es que una norma no abre por sí sola una plaza de trabajo. Entre el incentivo legal y la contratación efectiva hay costos, riesgos, productividad y una decisión empresarial concreta. Ahí suele quedarse corta la política pública.

El primer empleo no se resuelve solo con leyes. Requiere empresas con razones para abrir esa puerta, educación alineada a necesidades reales, incentivos útiles y jóvenes preparados y con actitud para aprovecharlos, con habilidades digitales, disciplina y disposición para aprender. La IA cambiará muchas tareas, pero no reemplazará el criterio y el juicio profesional que se forma trabajando. La oportunidad no se regala, se crea para que pueda ganarse.