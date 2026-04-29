Lo que antes para los ecuatorianos era miedo a salir, hoy convive -cada vez más- con el miedo a no llegar a fin de mes.Canva

Creado: Actualizado:

Durante años, el miedo en Ecuador tuvo un solo nombre: la inseguridad. Si uno preguntaba qué andaba mal, la respuesta era casi automática. Era el problema que ordenaba la política y la conversación diaria.

La última encuesta de Comunicaliza muestra algo interesante. Ese consenso empieza a moverse. La inseguridad sigue siendo la principal preocupación con 37,4 %, pero cae cuatro puntos. No es un quiebre. Es un desplazamiento. Y esos cambios, cuando parecen pequeños, suelen acumularse. Mientras la delincuencia cede algo de terreno, la subida de precios, el desempleo y la dificultad para pagar deudas crecen al mismo tiempo. Sumadas, las preocupaciones económicas ya rozan el 30 %.

Es, en parte, una buena noticia. La política de seguridad del Gobierno ha empezado a dar resultados visibles. Eso se siente. Pero sería un error leer el dato como una victoria. La inseguridad no se fue: cambió de forma. Lo que antes era miedo a salir hoy convive -cada vez más- con el miedo a no llegar a fin de mes.

Hay otro número que merece pausa. El 62 % cree que el país está mal o muy mal. Pero el 52 % dice que su familia está bien. Esa brecha retrata algo muy ecuatoriano: se desconfía de lo colectivo, pero se sostiene lo propio. Ahí hay una oportunidad, si se la quiere ver.

La pregunta es: ¿qué se hace con ese margen? Atender el siguiente miedo antes de que escale. Estabilizar precios, reactivar empleo, dar algo de previsibilidad.

La reactivación económica es prioridad

La seguridad fue el primer frente. El segundo es la billetera, y no debería esperar.

El optimismo también se erosiona. Hace año y medio, siete de cada diez ecuatorianos miraban el futuro con esperanza. Hoy son seis. No es un desplome, pero tampoco es menor.

El miedo no desapareció. Solo cambió de cara. Y esa nueva cara, si no se entiende a tiempo, puede terminar pesando más que la anterior.