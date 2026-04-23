INEC: en marzo hubo más trabajadores en Ecuador con ingresos menores a $482

Publicado por Vanessa López Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El INEC reporta que el empleo no pleno subió de 29,7 % a 34,8 %, lo que significa que más de 3 millones de trabajadores reciben menos de $482 o laboran menos de la jornada legal.

El 56,3 % de los trabajadores está en el sector informal. Expertas explican que esto ocurre porque contratar formalmente es costoso y complejo.

Especialistas señalan que Ecuador necesita políticas que impulsen la formación técnica, flexibilicen pero regulen la contratación.

Las últimas cifras de la encuesta de empleo y desempleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) muestran que el empleo sigue estancado en Ecuador. El único dato que marcó la diferencia entre marzo de este año y marzo de 2025, es la tasa del empleo no pleno.

Esta sección (empleo no pleno) incrementó del 29,7 % al 34, 8 %. Este tipo de empleo incluye a las personas con empleo que perciben ingresos inferiores al salario mínimo (que es de $482) y que trabajaron menos de la jornada legal.

Es decir, el empleo no pleno aumentó de 2,5 millones a más de 3 millones de personas ganando menos del básico en Ecuador, según lo detalla el INEC, en su informe publicado este 23 de abril.

Para la psicóloga organizacional y gerente de la consultora Gente & Gestión, Karolina Pazmiño, estas cifras del empleo no pleno son evidencia de que el mercado laboral sí está generando ocupación, pero no empleo de calidad. “Lo que estamos viendo hace ya algún tiempo es una adaptación del empleo hacia esquemas más precarios: jornadas parciales, ingresos por debajo del salario básico y menor estabilidad”.

Según la especialista en temas laborales, esto suele ocurrir cuando las empresas operan en contextos de incertidumbre y optan por reducir costos fijos y flexibilizar la contratación.

“Desde una mirada corporativa, no es solo un fenómeno económico, sino también estratégico: las empresas están priorizando sostenibilidad financiera sobre crecimiento estructurado del talento”, añade.

La tasa de informalidad más alta desde diciembre de 2024

Para marzo de 2026, el 56,3 % de las personas con empleo en Ecuador se encontraban en el sector informal de la economía. Si bien el INEC señala que no hay diferencia con 2025, cuando la tasa fue de 55,5 %, el mismo instituto indica en cifras que marzo pasado cerró con la tasa de trabajo informal más alta desde diciembre de 2024.

La abogada experta en temas laborales, Vanessa Velásquez, señala que la informalidad se eleva de la mano del empleo no pleno, ya que esto es muestra de que las garantías de empleabilidad y los beneficios de los trabajadores siguen siendo altamente costosos frente a un salario básico de los más altos de la región. “Por eso es más fácil para quienes buscan generar fuentes de empleo optar por contratar de alguna manera informal, para ahorrarse esos costos”.

A la par, sostiene que se debe verificar el cumplimiento de obligaciones de los empleadores con inspecciones y fortalecer a la Inspección de Trabajo “que está desmantelada y colapsada”, recomienda.

Añade que, pese a que el incremento en la tasa de informalidad ha sido poca, aquello también refleja que “los esfuerzos del Gobierno por crear empleo no han sido tomados en consideración”.

No obstante, Pazmiño señala que esta cifra confirma que la informalidad en Ecuador es un problema estructural, más no coyuntural, por lo que señala tres factores claves que inciden en ello:

Desconexión entre formación y demanda laboral: muchas personas no logran acceder a empleo adecuado porque no cumplen con los perfiles requeridos por el sector formal.

Barreras para la formalización empresarial: especialmente en pymes, donde los costos y la rigidez laboral limitan la contratación formal.

Economía de subsistencia: ante la falta de oportunidades adecuadas, la informalidad se convierte en una salida inmediata.

¿Cómo estuvo la tasa de desempleo?

El reporte también señala que en marzo de 2026 la tasa de desempleo fue del 2,9 % a nivel nacional. Esto es apenas 0,4 puntos menos que en marzo de 2025, cuando fue de 3,3 %, por lo que, según el INEC, no existe una diferencia estadísticamente significativa.

La psicóloga Pazmiño indica que este dato refleja que en Ecuador “no estamos frente a un mercado estable ni sano, sino en uno donde las personas no están bien empleadas”.

¿Cómo estuvo el empleo adecuado?

El mismo informe indica un retroceso en el empleo adecuado: de 2, 9 millones de trabajadores con empleo adecuado en marzo de 2025, se registró 2,7 millones en marzo de este año. Es decir, pasó de 34,2 % a 32, 1%. También se redujo la tasa de subempleo que pasó de 20,9 % a 19, 6 %.

No obstante, el INEC especifica que en estas últimas secciones tampoco hubo cambios significativos en relación con el año pasado.

¿En qué debe trabajar el Gobierno Nacional?

Pazmiño añade que el desafío del Gobierno no es solo generar empleo, sino mejorar su calidad y sostenibilidad. Para ello, el enfoque debe ser integral, desde formación técnica y desarrollo de diversas habilidades en los trabajadores que respondan a la demanda actual, hasta modelos laborales más flexibles, pero regulados.

“Es necesario avanzar hacia esquemas que permitan dinamizar la contratación —similares a modelos de tercerización— pero con mayor control, transparencia y beneficios reales para los trabajadores. El reto está en lograr un equilibrio: condiciones que sean viables para los empleadores, sin sacrificar estabilidad mínima, acceso a beneficios y derechos básicos”, explica.

La especialista también indica que se deberían crear incentivos reales para la formalización, especialmente para pymes, reduciendo barreras, simplificando procesos y ajustando costos laborales que hoy limitan la generación de empleo adecuado.

También la importancia de la seguridad jurídica que brinde confianza para la inversión. “Sin estabilidad normativa y reglas claras, no hay generación sostenida de empleo. Ecuador necesita consolidarse como un entorno predecible y competitivo, capaz de atraer inversión extranjera”.