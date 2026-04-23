Apagones de más de 10 horas siguen reportándose en diversos barrios de Guayaquil

Publicado por Edison Andrés García Yépez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Entre el miércoles 22 de abril y el jueves 23 se reportaron apagones de más de 10 horas en varias zonas de Guayaquil.

Ciudadanos lamentan que los cortes de energía imprevistos afectan sus labores diarias.

CNEL señala que atiende las solicitudes a través de sus técnicos, usuarios indican que el personal tarda en llegar a diversos puntos.

Los cortes imprevistos de energía eléctrica siguen reportándose en diversos barrios de Guayaquil. Entre el miércoles 22 de abril y el jueves 23, las redes sociales de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) se han llenado de quejas de usuarios por la falta del servicio en sus zonas, con apagones que incluso superan las 10 horas.

Un ejemplo es el sector El Cisne, en el suroeste de Guayaquil. El usuario Carlos López reportó en su cuenta de X que no cuentan con energía eléctrica en las calles 30 y Sedalana, así como en zonas aledañas, desde las 22:00 del miércoles 22.

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El ciudadano mostró su queja en la red social a las 08:57 de este jueves 23. CNEL le respondió que personal técnico acudiría a su sector para restablecer el servicio eléctrico.

Apagones en Guayaquil: Zonas del Batallón del Suburbio y Florida norte sin energía eléctrica

En zonas como el Batallón del Suburbio, en las calles 44 y Callejón L, ciudadanos también lamentaron la falta del suministro de energía eléctrica desde la noche del miércoles 22.

La mañana de este jueves 23, usuarios pedían que se atienda la novedad, pues no podían realizar sus actividades diarias con normalidad.

En varios barrios de la Florida norte también se registró un apagón la noche del miércoles 23 de abril. Cecilia Rivera, residente de la zona, explicó que desde las 22:30 no cuentan con energía eléctrica y que, en la mañana de este jueves 23, la novedad no había sido atendida. Pasadas las 09:00, el servicio fue restablecido.

En el sur de la ciudad, la usuaria @jessytumbaco señaló que sufrieron un apagón pasadas las 21:00 del miércoles 23 en el sector Santa Mónica.

"Por favor su ayuda con urgencia, tenemos alimentos que con el calor se pueden dañar", escribió la ciudadana a CNEL a las 08:19 de este jueves 23 de abril.

Apagones en Guayaquil: Daños en transformadores

Las fallas en transformadores se repiten en distintos sectores de Guayaquil. Un caso ocurrió en la cooperativa Santiaguito Roldós el sábado 18 de abril, cuando varias manzanas quedaron sin energía eléctrica durante cinco días, según reportó EXPRESO.

El daño fue atendido por CNEL pasadas las 15:30 del miércoles 22 de abril, ante la insistencia de los vecinos. A las 16:30, el servicio de energía fue restablecido en la zona.

En las redes sociales de CNEL, usuarios lamentaron que existen daños en transformadores aún no atendidos por la entidad. Ocurrió en las calles Los Ríos y Colón (centro), y en la 27 y Venezuela (suroeste), el miércoles 22 de abril.

CNEL informó a los ciudadanos que estas solicitudes serán atendidas por su personal técnico.