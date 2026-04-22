Cortes de luz en Guayaquil: Cnel confirma daños en un transformador

Publicado por Madelayne Iveth Lynch Lucas Creado: Actualizado:

La mañana de este 22 de abril, ciudadanos de Guayaquil reportaron cortes de luz en diversas zonas del Puerto Principal. Según información oficial de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP), la interrupción del servicio eléctrico se debe a una falla en el transformador 1 de la subestación Kennedy Norte, lo que ha provocado la suspensión temporal de la energía en varios sectores.

Sectores afectados

Los cortes de luz han impactado principalmente las siguientes áreas:

Urdesa Norte

Kennedy

Avenida Juan Tanca Marengo

Urbanización Guayaquil

Adace

Dicentro

Bosques del Salado

Y las zonas aledañas a estos sectores también se han visto afectadas por la interrupción del servicio.

Respuesta de CNEL EP

Ante la situación, CNEL EP ha informado que sus equipos técnicos ya están trabajando para reparar el daño y restablecer el servicio a la mayor brevedad posible.