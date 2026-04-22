Un barrio del sur de Guayaquil no tiene energía eléctrica desde hace cinco días

Publicado por Edison Andrés García Yépez Creado: Actualizado:

Varias manzanas de la cooperativa Santiaguito Roldós, en el sur de Guayaquil, no cuentan con el servicio de energía eléctrica desde hace cinco días, según sus habitantes.

Tita Estupiñán, habitante de la manzana 1125, indicó que el sábado 18 de abril cerca de las 16:00 se registró un apagón en la zona. Pero hasta las 13:00 de este miércoles 22 de abril, el suministro no había sido restablecido.

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Según los vecinos, el daño en un transformador ocasionó el apagón en al menos seis manzanas de la cooperativa.

José Palma, adulto mayor y vecino de la zona, comentó que los apagones intermitentes se han replicado desde febrero pasado.

"En Carnaval ya tuvimos cortes, un día había luz y al otro día no. En Viernes Santo no tuvimos luz casi todo el día", contó.

Apagones en Guayaquil: Daños de alimentos y medicinas

No obstante, el corte de energía del sábado 18 de abril ha sido el más prolongado. Los vecinos deben lidiar con varios problemas.

"Yo soy diabético y la insulina debo tenerla refrigerada. Tuve que ir a molestar a un allegado para que me tenga el medicamento en su refrigeradora, porque aquí se me va a dañar", comentó.

Un caso similar es el de su vecina Carolina Reasco, quien también es paciente diabética. Ella contó que sus medicamentos se dañaron al no poder mantenerlos bajo frío. "Ya nos está complicando la salud este asunto", dijo la ciudadana.

Estupiñán tuvo que colocar sus alimentos en una hielera, para evitar que se dañen. "No podemos seguir viviendo así, tenemos mucho calor, debemos estar afuera, o con la puerta abierta para que entre un poco de aire", dijo la ciudadana.

Ante el calor, los vecinos de la cooperativa Santiaguito Roldós salen a sus portales durante el día.FREDDY RODRÍGUEZ

Vecinos esperan a CNEL para los arreglos en transformador

En su celular, el vecino Álex Silva mostraba el historial de llamadas. Al menos 20 veces intentó comunicarse con la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) para reportar el daño y seguir el proceso.

"Se demoran 25 - 30 minutos en atender. Dicen que ya vienen, que ya vienen, mandan hasta el número del carro que vendrá pero seguimos esperando" señaló el ciudadano.

Palma contó que durante la mañana de este miércoles, dos vehículos de CNEL acudieron en diferentes horarios.

"Nos han dicho que ya vienen a hacer los arreglos. Pero vino a las 9 un carro de CNEL, estuvo 10 minutos y se fue. Luego vino otro, estuvo un ratito y también se fue,, manifestó Palma.

Hasta las 13:00, el servicio de electricidad no había sido restablecido en este sector.