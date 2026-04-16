¿Por qué se va la luz en Guayaquil? CNEL explica fallas y sobrecarga

Publicado por Diana Sotomayor Creado: Actualizado:

Los puntos claves Los cortes de energía en Guayaquil, Daule y Samborondón se han vuelto recurrentes y, en algunos casos, superan las 12 horas, afectando la vida diaria de miles de familias en medio de una ola de calor.

Usuarios denuncian falta de información, demoras en la reconexión y una atención deficiente por parte de CNEL.



CNEL atribuye las interrupciones a la alta demanda eléctrica por las altas temperaturas y a medidas operativas del sistema para evitar sobrecargas.

En Guayaquil, quedarse sin luz ya no es un hecho aislado. Es una constante que se repite en distintos sectores de la ciudad y su área metropolitana.

CNEL ha señalado de forma general que los cortes están relacionados con la alta demanda del sistema eléctrico en medio de las elevadas temperaturas que se han venido registrando, como lo ha publicado EXPRESO. Pero en el día a día, lo que sienten los usuarios es otra cosa: apagones prolongados, incertidumbre y falta de información clara.

El problema no es solo la oscuridad. Es el calor acumulado en las viviendas, la imposibilidad de usar ventiladores o aires acondicionados y la vida cotidiana interrumpida por cortes que, en algunos casos, duran horas.

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Dormir en autos o salir de casa para resistir el calor

La situación ha llevado a extremos. El 23 de marzo, en las calles 20 y Alcedo, en el suroeste de Guayaquil, moradores optaron por permanecer fuera de sus viviendas ante las altas temperaturas y la falta de ventilación.

Semanas después, en la ciudadela Ietel, en el norte, varias familias decidieron dormir en sus vehículos. No por comodidad, sino porque era el único lugar donde podían soportar el calor. “Dentro de la casa era imposible estar”, relataron vecinos, en medio de una ola de calor que se ha venido intensificando desde el 10 de abril.

Los habitantes de la ciudadela Ietel, en el norte de Guayaquil, volvieron a utilizar velas ante la falta imprevista de energía eléctrica.MIGUEL CANALES / EXPRESO

Apagones que se repiten en varios puntos del área metropolitana

Las interrupciones no se limitan a Guayaquil. También se han reportado cortes en Daule y Samborondón, especialmente en sectores como La Aurora y urbanizaciones a lo largo de la avenida León Febres Cordero y la vía a Salitre.

En algunos casos, los usuarios aseguran que los apagones acumulados superan las 12 horas en un solo día, lo que ha generado molestia y preocupación.

Entre la noche del martes 14 y la mañana del miércoles 15 de abril, residentes reportaron nuevas interrupciones del servicio eléctrico en distintas urbanizaciones.

En varios sectores de Guayaquil se han registrado apagones imprevistos, lo que genera malestar y preocupación en la ciudadanía.PEXELS

Reclamos que se multiplican en redes sociales

En redes sociales, las quejas se han convertido en un canal constante de denuncia. La cuenta de atención de CNEL en X (@servicioscnelep) concentra reclamos diarios por demoras en reconexión o falta de respuesta.

“Tercer día sin energía eléctrica”, escribió la usuaria Yelena Yela, quien cuestionó la presencia de personal técnico sin solución efectiva.

Desde el Guasmo central, otra usuaria relató cortes repetidos en pocas horas: “Se fue la luz en la noche, volvió en la mañana y nuevamente se fue en la tarde. Nadie responde en el call center”, señaló Julia Yépez.

Las quejas se repiten con fotos, videos y mensajes que evidencian la frecuencia de las fallas, que incluso se sintió en servicios de transporte como la Aerovía.

“Exigimos respuestas, se están burlando de nosotros”, expresó un residente de la vía a Salitre.

Pérdidas económicas y afectación a la vida diaria

Las consecuencias no se limitan al hogar.

Comerciantes reportan pérdidas económicas por la paralización de actividades, daños en equipos eléctricos y reducción de ventas durante los apagones.

En medio del calor, el uso de ventiladores y aires acondicionados se vuelve indispensable, lo que agrava el impacto de cada interrupción del servicio.

¿Qué dice CNEL?

Frente a los reclamos ciudadanos, la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP) sostiene que los cortes responden principalmente a la alta demanda de energía registrada en los últimos días debido a las elevadas temperaturas.

Según la empresa, el incremento del consumo eléctrico genera presión sobre el sistema, lo que obliga a aplicar medidas operativas para evitar fallas de mayor magnitud.

CNEL explicó además que el Operador Nacional de Electricidad (CENACE) dispone “maniobras operativas orientadas a resguardar la estabilidad del sistema”, lo que incluye interrupciones temporales y controladas del servicio en determinados sectores.

Estas acciones, asegura la entidad, son de carácter preventivo y buscan evitar sobrecargas en la red eléctrica. Sin embargo, la explicación oficial no ha logrado calmar el malestar ciudadano. Usuarios cuestionan que los cortes se repitan con frecuencia, que duren varias horas y que no exista información clara sobre los tiempos de reconexión.