rEGRESO A CLASES
Cronograma escolar Costa 2026: fechas de inicio de clases, trimestres y vacaciones
El Ministerio de Educación definió el calendario académico de 200 días laborables. El ingreso estudiantil se ejecutará de forma escalonada desde el 4 de mayo
Calendario escolar 2026
- Retorno: El personal docente del sector fiscal retornó a sus labores el 13 de abril de 2026.
- Inicio: El ciclo Costa-Galápagos arrancará escalonadamente a partir del 4 de mayo de 2026.
- Estructura: El ciclo escolar comprenderá 200 días laborables divididos en tres periodos académicos.
El Ministerio de Educación oficializó el cronograma escolar que regirá el periodo lectivo Costa-Galápagos 2026-2027 en el sistema fiscal. El documento técnico establece el cumplimiento de 200 días laborables, los cuales se organizarán en tres periodos académicos continuos.
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Fechas del ingreso escalonado estudiantil
Previo a la llegada de los alumnos, el personal docente se incorporó a las unidades educativas el 13 de abril de 2026. En este lapso, los maestros ejecutarán las planificaciones académicas y la revisión de metodologías de enseñanza.
El cronograma dispone que las actividades escolares iniciarán de manera progresiva bajo el siguiente orden establecido:
- 4 de mayo de 2026: Ingresan los estudiantes de Bachillerato (1°, 2° y 3°) y del nivel Inicial (grupos de 3 y 4 años).
- 5 de mayo de 2026: Se incorporan los alumnos de Educación General Básica (EGB) Superior (8°, 9° y 10°) y Preparatoria (1° EGB).
- 6 de mayo de 2026: Retornan a las aulas los niveles de EGB Media (5°, 6° y 7°) y EGB Elemental (2°, 3° y 4°).
Distribución de los periodos académicos y sus vacaciones
El ciclo escolar dividirá su jornada para cumplir con la normativa general. Las fechas fijadas son:
- Primer periodo: Iniciará el 4 de mayo y culminará el 7 de agosto de 2026.
- Segundo periodo: Arrancará el 11 de agosto y finalizará el 13 de noviembre de 2026.
- Tercer periodo: Comenzará el 16 de noviembre de 2026 y se extenderá hasta el 24 de febrero de 2027
Durante el desarrollo del tercer periodo, los estudiantes accederán a unas vacaciones ininterrumpidas desde el 26 de diciembre de 2026 hasta el 3 de enero de 2027. Asimismo, como parte de los protocolos de seguridad, las instituciones ejecutarán un ejercicio de simulacro el último viernes de cada mes.
Cierre de año lectivo y supletorios
El Ministerio estableció un bloque final para las actividades de cierre y recuperación:
- Clases de recuperación: Se dictarán desde el 25 de febrero hasta el 3 de marzo de 2027.
- Exámenes supletorios: La toma de evaluaciones, juntas y entrega de calificaciones se ejecutará del 4 al 11 de marzo de 2027.
- Vacaciones docentes: Los maestros fiscales tendrán sus vacaciones ininterrumpidas del 12 de marzo al 10 de abril de 2027.
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