Cronograma escolar Costa 2026: fechas de inicio de clases, trimestres y vacaciones

Publicado por Carlos Isaac Pino Creado: Actualizado:

Calendario escolar 2026 Retorno: El personal docente del sector fiscal retornó a sus labores el 13 de abril de 2026.

Inicio: El ciclo Costa-Galápagos arrancará escalonadamente a partir del 4 de mayo de 2026.

Estructura: El ciclo escolar comprenderá 200 días laborables divididos en tres periodos académicos.

El Ministerio de Educación oficializó el cronograma escolar que regirá el periodo lectivo Costa-Galápagos 2026-2027 en el sistema fiscal. El documento técnico establece el cumplimiento de 200 días laborables, los cuales se organizarán en tres periodos académicos continuos.

Fechas del ingreso escalonado estudiantil

Previo a la llegada de los alumnos, el personal docente se incorporó a las unidades educativas el 13 de abril de 2026. En este lapso, los maestros ejecutarán las planificaciones académicas y la revisión de metodologías de enseñanza.

El cronograma dispone que las actividades escolares iniciarán de manera progresiva bajo el siguiente orden establecido:

4 de mayo de 2026: Ingresan los estudiantes de Bachillerato (1°, 2° y 3°) y del nivel Inicial (grupos de 3 y 4 años).

Ingresan los estudiantes de Bachillerato (1°, 2° y 3°) y del nivel Inicial (grupos de 3 y 4 años). 5 de mayo de 2026: Se incorporan los alumnos de Educación General Básica (EGB) Superior (8°, 9° y 10°) y Preparatoria (1° EGB).

Se incorporan los alumnos de Educación General Básica (EGB) Superior (8°, 9° y 10°) y Preparatoria (1° EGB). 6 de mayo de 2026: Retornan a las aulas los niveles de EGB Media (5°, 6° y 7°) y EGB Elemental (2°, 3° y 4°).

Distribución de los periodos académicos y sus vacaciones

El ciclo escolar dividirá su jornada para cumplir con la normativa general. Las fechas fijadas son:

Primer periodo: Iniciará el 4 de mayo y culminará el 7 de agosto de 2026.

Iniciará el 4 de mayo y culminará el 7 de agosto de 2026. Segundo periodo: Arrancará el 11 de agosto y finalizará el 13 de noviembre de 2026.

Arrancará el 11 de agosto y finalizará el 13 de noviembre de 2026. Tercer periodo: Comenzará el 16 de noviembre de 2026 y se extenderá hasta el 24 de febrero de 2027

Durante el desarrollo del tercer periodo, los estudiantes accederán a unas vacaciones ininterrumpidas desde el 26 de diciembre de 2026 hasta el 3 de enero de 2027. Asimismo, como parte de los protocolos de seguridad, las instituciones ejecutarán un ejercicio de simulacro el último viernes de cada mes.

Cierre de año lectivo y supletorios

El Ministerio estableció un bloque final para las actividades de cierre y recuperación: