Viviana Veloz cuestiona a Inés Manzano por apagones: "Lo improbable es que venga a rendir cuentas"

Publicado por Marco Rivera Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Viviana Veloz cuestiona que Inés Manzano evite comparecer tras los apagones en Ecuador.

Advierte posibles trabas en la Asamblea para frenar la fiscalización del caso.

La ministra ofreció disculpas y anunció cambios en el sector eléctrico.

La asambleísta de la Revolución Ciudadana, Viviana Veloz, cuestionó este 15 de abril, la falta de rendición de cuentas de la ministra Inés Manzano tras los recientes cortes de energía registrados en varias provincias del país. La legisladora se refirió al escenario político dentro de la Asamblea Nacional del Ecuador y advirtió posibles obstáculos en el proceso de fiscalización.

Durante su pronunciamiento, Veloz aseguró que la ministra debería comparecer ante el pleno, aunque consideró poco probable que esto ocurra debido a la correlación de fuerzas políticas. “La ministra debe acudir al pleno. Ahora, lo improbable es que venga porque ustedes saben que la Asamblea Nacional está dominada por el oficialismo”, señaló la legisladora.

Además, anticipó que incluso si se logra una convocatoria desde la Comisión de Garantías Constitucionales, podrían presentarse mecanismos para evitar el avance del proceso. “También sabemos que no van a asistir o que lo más probable es que se inventen un procedimiento nuevo como sucede en todos los casos de fiscalización”, afirmó.

Fiscalización en duda tras cortes eléctricos en Ecuador

Veloz también cuestionó que los procesos de control político terminen siendo trasladados a otras instancias sin resultados concretos. Según dijo, estos casos suelen ser derivados a otras comisiones donde “lo guarden en un cajón y no pasa absolutamente nada”, en referencia a prácticas que, según su criterio, debilitan la fiscalización legislativa.

Las declaraciones se dan en medio de cuestionamientos por los apagones registrados recientemente, que afectaron a ciudadanos en distintas zonas del país. La polémica se intensificó luego de que la ministra Manzano ofreciera disculpas públicas por lo ocurrido.

En un mensaje difundido el 14 de abril, Manzano reconoció fallas en la gestión de las decisiones técnicas relacionadas con el sistema eléctrico. “Actuar sin criterio frente a la ciudadanía no es opción como lo sucedido hoy en la madrugada y el domingo al conectar las torres de Dos Cerritos”, expresó.

Gobierno anuncia cambios en sector eléctrico tras fallas

La ministra explicó que las acciones realizadas respondían a mejoras en infraestructura y reducción de pérdidas técnicas, pero admitió que la ejecución afectó a la población. “No se puede tomar decisiones que afecten a los ciudadanos y que les quiten su paz y bienestar”, sostuvo en su pronunciamiento.

En ese contexto, también anunció que habrá una nueva plana mayor en el CENACE y en CNEL, como parte de los ajustes tras los incidentes registrados en el sistema eléctrico nacional.

Finalmente, Manzano reiteró sus disculpas públicas por los cortes y la falta de información oportuna. “Nuevamente reitero mis disculpas, porque esto no debió hacerse de manera desinformada, y con retrasos”, concluyó, en medio de un escenario marcado por cuestionamientos políticos y demandas de explicaciones.