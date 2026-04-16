Suspender mantenimientos eléctricos dispara el riesgo de fallas y cortes de luz

Publicado por Flor Layedra Torres Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Durante el sábado 11 y domingo 12 de abril de 2026, en varios sectores de Guayaquil se reportaron apagones.

En primera instancia, la ministra Inés Manzano aseguró que los cortes se debían a trabajos programados en la subestación Dos Cerritos, , que abastece de energía a sectores del norte de Guayaquil y a cantones como Samborondón, Santa Lucía y Pedro Carbo.

Horas más tarde, el mismo lunes 14 de abril de 2026, la ministra Manzano indicó que se suspendían todos los trabajos de mantenimiento en todo el país.

Desde el jueves 14 de abril de 2026, la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, afirmó que el Gobierno prohibió todos los mantenimientos programados en la región Costa. La medida respondió a las quejas ciudadanas por cortes de energía eléctrica sin previo aviso.

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Expertos cuestionan decisión

Sin embargo, expertos del sector eléctrico advierten que esta medida resulta inadecuada. El ingeniero Rodrigo Quezada, director y fundador de Arqo Projects Partners, sostiene que la decisión puede ser políticamente favorable, pero carece de sustento técnico.

Quezada explica que las decisiones políticas suelen diferir de los criterios técnicos que rigen la operación del sistema eléctrico. Señala que la alta demanda, impulsada por la ola de calor que se registra en la Costa, presiona aún más una red que no ha incorporado nueva capacidad en los últimos años.

Además, el especialista indica que la suspensión de mantenimientos implica paralizar trabajos programados para garantizar la continuidad del servicio. Precisa que estas intervenciones forman parte de una planificación técnica que busca evitar fallas mayores.

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Riesgos a mediano plazo

En ese contexto, el ingeniero advierte que la medida podría generar más problemas a mediano plazo. Explica que la falta de mantenimiento preventivo aumenta el riesgo de fallas en centrales y equipos.

Quezada también menciona posibles implicaciones contractuales por la paralización de trabajos en curso. Señala que las empresas encargadas del mantenimiento deberán reprogramar actividades sin claridad sobre los plazos.

No hacer el mantenimiento a tiempo trae en consecuencias funestas.

Carlos Sigcha, ingeniero eléctrico

Apagón. En las calles 39 y Goyena, en Guayaquil, la gente no tenía luz.Christian Vinueza

Equipos antiguos y vulnerables

Desde otra perspectiva, el ingeniero eléctrico Carlos Sigcha coincide en que suspender los mantenimientos eléctricos implica riesgos. Señala que gran parte de las subestaciones del país tiene entre 40 y 50 años de antigüedad, por lo que exige revisiones constantes.

Sigcha advierte que omitir estos procesos puede derivar en daños graves a los equipos. Manifiesta que transformadores y otros sistemas podrían incluso incendiarse o explotar si no reciben el mantenimiento adecuado, de acuerdo con las planificaciones técnicas.

El especialista explica que esas fallas podrían generar interrupciones más prolongadas del servicio eléctrico. Añade que el incumplimiento de los tiempos de mantenimiento incrementa de que luego haya la probabilidad de cortes imprevistos, debido a los daños.

Asimismo, alerta sobre los riesgos para el personal técnico que opera en las instalaciones. Explica que la falta de mantenimiento preventivo eleva la probabilidad de fallas súbitas -como explosiones o incendios- que pueden poner en peligro a los trabajadores.

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Falta de inversión estructural

Los expertos Quezada y Sigcha coinciden en que la medida tomada por el régimen responde a una coyuntura inmediata. Insisten en que el país requiere inversión en nuevos proyectos de generación para garantizar un suministro estable a largo plazo. Además, los ingenieros subrayan que el mantenimiento preventivo resulta más eficaz que el correctivo para evitar fallas.