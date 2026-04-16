Frickson Erazo: campeón con Barcelona SC, gol ante Argentina a ganador de MasterChef Celebrity

Publicado por Jerson Ruiz Creado: Actualizado:

Lo que debes de saber Frickson Erazo ganó el título de Barcelona SC 2012, devolviendo alegría a los amarillos tras varios años sin campeonatos.







Su recordado gol ante la Selección de fútbol de Argentina en 2015 marcó una de las victorias más emblemáticas de la Selección de fútbol de Ecuador como visitante.







El exzaguero volvió a levantar un trofeo, esta vez en la cocina en MasterChef Celebrity Ecuador.

El Ecuador habla hoy de sabores, creatividad y recuerdos, y en esa conversación aparece con fuerza el nombre de Frickson Erazo, quien logró conquistar al jurado de MasterChef Celebrity Ecuador y quedarse con el primer lugar en la tercera edición del popular reality culinario. Pero Erazo fue campeón de fútbol con Barcelona SC e hizo historia con un gol que le marcó a Argentina.

Antes de conquistar la cocina, Erazo escribió una historia importante en el fútbol ecuatoriano e internacional. Su nombre está ligado a clubes tradicionales como El Nacional y Barcelona SC, equipo con el que fue campeón en 2012, cortando una larga sequía de títulos que tenía el conjunto amarillo y dejando una huella imborrable en la memoria de sus hinchas.

Frickson Erazo se llevó un premio de 20.000 dólares y diversos obsequios de los auspiciantes del programa.JUAN RUIZ

En su palmarés también destacan los títulos con El Nacional en 2006 y el campeonato de la Serie B logrado con 9 de Octubre Fútbol Club en 2020, logro que significó el ascenso y consolidó su liderazgo dentro del plantel.

Campeón en Brasil

Su rendimiento lo llevó a cruzar fronteras y a vestir camisetas de peso en Brasil, como Flamengo, donde celebró la Taça Guanabara en 2014. Posteriormente defendió a Grêmio, Mineiro —con el que ganó el Campeonato Mineiro en 2017— y Vasco da Gama, acumulando experiencia en uno de los torneos más exigentes del continente.

Su carrera también estuvo marcada por un momento inolvidable con la camiseta de la Selección de fútbol de Ecuador. Erazo formó parte del plantel que disputó la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014, pero uno de los recuerdos más especiales ocurrió el 8 de octubre de 2015, cuando anotó un gol histórico ante la Selección de fútbol de Argentina como visitante, en el imponente Estadio Monumental de River Plate, en la victoria 2-0 de Ecuador.

Un gol a Argentina

Han pasado 11 años desde aquella jugada que aún permanece viva en su memoria, y Erazo siempre la recuerda de la misma manera:

"Me desprendí de la marca de Nicolás Otamendi, que no es nada fácil; luego, cuando vi que la pelota me quedó cerca, me lancé de palomita, una jugada que nunca había hecho, pero la hice en el Monumental de River Plate. Igualmente, me quedé mirando al juez de línea para ver si no marcaba fuera de juego; no creía que había anotado".

Aquel partido también tuvo como protagonista a Felipe Caicedo, autor del segundo tanto que selló una victoria histórica para el fútbol ecuatoriano. Hoy, Erazo se destaca lejos del césped, ahora entre ollas, recetas y sueños cumplidos.