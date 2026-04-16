Ecuayapa: cómo registrarse y vender en el portal del Gobierno

Publicado por Vanessa López Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El Ministerio de Desarrollo Humano lanzó Ecuayapa, una plataforma digital tipo marketplace para que emprendedores ecuatorianos puedan vender sus productos en línea.

Los usuarios deben crear una cuenta con su cédula, completar información personal y de su emprendimiento, pasar una verificación del Ministerio y, una vez aprobados, pueden publicar hasta 5 productos y vender en el portal.

La plataforma está dirigida exclusivamente a personas en situación de pobreza o vulnerabilidad que reciben el Bono de Desarrollo Humano o el Crédito de Desarrollo Humano

Recientemente el Gobierno Nacional lanzó Ecuayapa, una nueva plataforma digital creada para que emprendedores beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano (BDH) y del Crédito de Desarrollo Humano (CDH) puedan vender sus productos nacionales en línea. Funciona como un “marketplace” similar a Amazon o Mercado Libre, pero enfocado exclusivamente en pequeños productores ecuatorianos.

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“Ya son 1.300 emprendedores los que decidieron apostar por Ecuayapa, dando el paso con esfuerzo a lo que se convertirá en el Amazon del Ecuador y que está listo para abrirle las puertas a 12.000 emprendedores”, mencionó el presidente Daniel Noboa durante el lanzamiento oficial de la plataforma que se hizo en un evento en Durán, el pasado 15 de abril.

¿Cómo registrarse y vender en el portal del Gobierno?

Los emprendedores deben ingresar a la plataforma de Ecuayapa es: https://ecuayapa.desarrollohumano.gob.ec/emprende/

Hacer clic en “Venta”

Deberá crear su cuenta con su número de cédula

El sistema valida automáticamente sus datos con el Registro Civil

Después debe llenar los datos personales, información de su emprendimiento y los detalles de los productos que desee vender

El Ministerio de Desarrollo Humano revisa su información y si todo está correcto, aprobará la creación de la cuenta

Una vez aprobado, el emprendedor ya puede publicar sus productos, vender a nivel nacional y aparecer en el catálogo del portal

La plataforma permite ofrecer hasta 5 productos por emprendimiento y a los clientes hallar los productos por un buscador, a través de las categorías o por un mapa interactivo del portal.

¿Quiénes pueden vender por Ecuayapa?

Esta plataforma está exclusivamente dirigida a personas que reciben el bono de Desarrollo Humano o que son beneficiarios del Crédito de Desarrollo Humano, cuyo capital lo hayan invertido para crear productos de origen ecuatoriano.

¿Quiénes reciben el bono de Desarrollo Humano y quiénes reciben el Crédito de Desarrollo Humano?

Las personas que reciben el Bono de Desarrollo Humano en Ecuador son aquellas que el Estado identifica como cabezas de hogares en pobreza o pobreza extrema, según el Registro Social, que es la base oficial que determina quién califica. Este bono va de $55 a $150 al mes, dependiendo de la carga familiar.

El Crédito de Desarrollo Humano es un préstamo que va desde los $600 hasta los $1.800, dependiendo del emprendimiento y la capacidad del hogar, y a él pueden acceder solo las personas que ya son beneficiarias de los programas sociales como el BDH u otras ayudas tales como Pensión Mis Mejores Años, Pensión Toda Una Vida y Pensión para Personas con Discapacidad.