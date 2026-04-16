¿Cuándo es el próximo feriado en Ecuador?: estos son los días de descanso de mayo de 2026

Publicado por José Julián Ladines Tomalá Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Ecuador tendrá dos feriados en mayo 2026 con fines de semana largos confirmados

El Día del Trabajo será el viernes 1 de mayo y activa descanso de cuatro días, al sumársele el jueves 31 de abril

La Batalla de Pichincha se traslada al lunes 25 de mayo según la ley

En Ecuador, los ciudadanos ya comienzan a planificar escapadas y actividades con la llegada de mayo, un mes que incluye dos feriados nacionales y fines de semana largos ideales para el turismo y el descanso.

(Te puede interesar: ¿Cuántos días de descanso habrá por feriado del 1 de mayo?)

¿Cuál es el próximo feriado en Ecuador?

El próximo feriado nacional en Ecuador será el viernes 1 de mayo de 2026, por el Día del Trabajo, una fecha de descanso obligatorio en todo el país. En abril de este año, el presidente Daniel Noboa decretó que el jueves 31 de abril también sería día de descanso obligatorio.

Al ser los dos últimos días de la semana laboral, se genera un fin de semana largo de cuatro días (31 de abril, 1, 2 y 3 de mayo), lo que impulsa el turismo interno y la movilidad en distintas provincias.

Segundo feriado en mayo: Batalla de Pichincha

Mayo tendrá un segundo descanso nacional por la conmemoración de la Batalla de Pichincha, una fecha clave en la historia del Ecuador.

Fecha oficial: domingo 24 de mayo de 2026

Traslado del feriado: lunes 25 de mayo de 2026

Debido a la normativa vigente, el feriado se traslada al lunes para generar otro fin de semana largo (23, 24 y 25 de mayo).

Calendario de feriados en Ecuador: mayo 2026

Jueves 31 de abril y Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo

Lunes 25 de mayo: Batalla de Pichincha (trasladado)

En total, el mes tendrá dos feriados nacionales y dos fines de semana largos, lo que lo convierte en uno de los periodos más atractivos para viajar dentro del país.

¿Cómo funcionan los feriados en Ecuador?

En Ecuador, los feriados nacionales están regulados por ley y varios de ellos se trasladan para fomentar el turismo. Esto permite generar fines de semana largos que dinamizan la economía y facilitan la planificación de viajes.

Panorama de feriados en 2026

El calendario oficial establece que Ecuador tendrá 11 feriados nacionales durante 2026, incluyendo fechas cívicas y religiosas como Carnaval, Viernes Santo, Independencia de Guayaquil y Navidad.