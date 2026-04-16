Feria de animales enfrenta restricciones por alerta sanitaria en Ambato

Publicado por Yadira Illescas Creado: Actualizado:

La preocupación crece entre quienes crían cuyes y conejos en casa y dependen de su venta semanal. La suspensión preventiva del ingreso de estos animales a la feria del Mercado América ha frenado su principal fuente de ingresos.

“Nosotros criamos en la casa y venimos a vender cada semana. Ahora no podemos traerlos y nos quedamos sin ingresos”, cuenta Rosa Llumiquinga, productora de Quisapincha. Explica que, en una buena jornada, lograba hasta 50 dólares, con cuyes que se venden entre 5 y 6 dólares, según la demanda.

Una situación similar enfrenta Luis Tenelema, de Pasa. “También tenemos conejos. Esos se venden hasta en 10 dólares sin pelar. Pero si no hay feria, no hay cómo vender”, lamenta.

Desde la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad) se informó que la decisión responde a una alerta sanitaria en evaluación. Mary Isabel Trujillo, directora distrital, indicó que se han registrado muertes de conejos en las últimas semanas y, más recientemente, reportes en cuyes.

“Se han tomado muestras que están siendo analizadas en Quito. Mientras tanto, algunas granjas se mantienen en cuarentena”, explicó.

En la misma línea, Gabriel Andino, coordinador general de Sanidad Animal, señaló que la restricción del ingreso de cuyes y conejos a ferias es una medida preventiva.

“No existe evidencia de riesgo de transmisión a humanos. Se trata de proteger a las especies mientras se determina el origen del problema”, puntualizó.

Más de 10 mil animales por jornada

Solo el Mercado América, ubicado en la avenida Bolivariana y El Cóndor, concentra entre 500 y 800 comerciantes en cada jornada de animales menores y aves.

De acuerdo con datos municipales, en este espacio se comercializan más de 15.000 cuyes y 300 conejos por día de feria, provenientes principalmente de Tungurahua, Cotopaxi y Chimborazo.

Con la restricción, se estima que esa cantidad de animales menores —entre cuyes y conejos— deja de venderse cada semana, lo que impacta directamente en la economía de cientos de familias rurales.

Luis Jerez, directivo del Mercado Intercultural Chibuleo, mencionó que también deben acatar la medida y evitar la venta de estos animales mientras se mantenga la prohibición.

Mientras Guadalupe Pérez, presidenta del centro de comercio de animales menores en el Mercado América, indicó que hace tres semanas se presentó la novedad y tomaron todas las medidas de desinfección.

El Municipio de Ambato, a través del director encargado de Servicios Públicos, Juan Tenorio, aclaró que las ferias de animales menores no han sido suspendidas en su totalidad.

“La actividad continúa en espacios autorizados como el Mercado América, Chibuleo, Pachano, Quisapincha y Pasa. Sin embargo, se activaron protocolos sanitarios tras la alerta en cuyes y conejos”, indicó.

El funcionario añadió que existe coordinación con Agrocalidad y la Gobernación para monitorear la situación y brindar información clara tanto a comerciantes como a la ciudadanía.

Mientras se esperan los resultados oficiales de laboratorio, los productores mantienen la expectativa de retomar la venta con normalidad. Por ahora, la prioridad es prevenir y evitar una posible propagación entre los animales, recalcó Tenorio.