Donald Trump anuncia alto al fuego de 10 días entre Israel y Líbano

Publicado por Carlos Isaac Pino Creado: Actualizado:

Cese al fuego entre Líbano e Israel Donald Trump comunicó una tregua temporal de 10 días entre las fuerzas de Israel y Líbano.

El cese de operaciones inicia a las 17:00 tras reuniones previas celebradas en Washington.

Benjamin Netanyahu y Joseph Aoun fueron invitados a la Casa Blanca para negociar la paz.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un alto al fuego de 10 días entre Israel y Líbano. La medida temporal entrará en vigencia a las 17:00 (hora del Este) (16:00 en Ecuador) y marca el primer acercamiento oficial entre ambas naciones con la intención de detener las hostilidades en la región.

Propone un encuentro en la Casa Blanca

El acuerdo surge tras una reunión celebrada el pasado martes en Washington D.C., donde delegaciones de ambos países dialogaron por primera vez en 34 años con la intermediación del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Para la ejecución y monitoreo de esta medida, la administración estadounidense delegó al vicepresidente JD Vance, a Marco Rubio y al jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine. Según el comunicado oficial emitido por el mandatario en su plataforma Truth Social, estos funcionarios tienen la disposición de coordinar los detalles diplomáticos del cese temporal con las autoridades israelíes y libanesas.

En una segunda publicación, Trump confirmó que invitará al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y al presidente del Líbano, Joseph Aoun, a la Casa Blanca. El objetivo de la convocatoria es instalar una mesa de diálogo directo entre los líderes de ambos países, un evento diplomático que no registra precedentes desde 1983.