Descuento en la planilla de luz en Ecuador: quiénes aplican y cuánto ahorrarán

Publicado por Liz Briceño Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Los hogares residenciales de la Costa que consuman hasta 180 kWh en abril no pagarán la planilla de luz, un alivio equivalente a unos $23 que el Estado asume por cada familia beneficiada.



El sector eléctrico ya arrastra un déficit de $621,87 millones en 2026, y el nuevo subsidio lo profundizará en un contexto donde los usuarios pagan $0,1061 por kWh cuando el costo real es de $0,1283.



Analistas advierten que los cortes no se explican por una "tormenta solar" sino por la falta de inversión en transmisión y distribución, un problema estructural que las compensaciones no resuelven.





Los hogares residenciales de la Costa ecuatoriana que consuman hasta 180 kWh en abril de 2026 no pagarán la planilla de luz.

El presidente Daniel Noboa ordenó el 20 de abril este alivio para las familias afectadas por la ola de calor. Quienes superen ese umbral pagarán solo el excedente. Según la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel), 180 kWh equivalen a unos $23 al mes.

¿Por qué se anunció el subsidio?



El anuncio se produjo en medio de una ola de calor de magnitud inusual. Desde el 13 de abril, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) registró temperaturas de entre 33 y 35 °C en el Litoral, con sensaciones térmicas de hasta 40 °C.

El domingo 19 de abril, la entidad alertó que las condiciones podrían mantenerse varios días más.

Abril de 2026 acumula al menos siete días con máximas iguales o superiores a 34 °C en Guayaquil y Portoviejo, con temperaturas 2 °C por encima del promedio histórico, según el Inamhi.

Las provincias más afectadas por la ola de calor son:

Guayas

El Oro

Manabí

Los Ríos

Guayas es la que más energía demanda: al 20 de abril consumía 1.265 megavatios (MW), de acuerdo con el Operador Nacional de Electricidad (Cenace).

A nivel nacional, la demanda bordeó los 5.300 MW durante la ola de calor, cuando el consumo medio normal oscila entre 4.200 y 4.400 MW. Los datos mensuales marcan récords históricos:

5.274 MW el 18 de marzo

5.305 MW el 10 de abril

5.314,7 MW el 13 de abril — el pico más alto registrado en el país

¿Quiénes aplican para el descuento?



El subsidio aplica para usuarios residenciales de las zonas afectadas. Los 180 kWh representan el consumo mensual típico de un hogar de entre dos y cuatro personas sin aire acondicionado permanente.

¿Cuánto ahorran los hogares beneficiados?



En términos económicos, el beneficio es concreto: la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel) fijó para 2026 un costo medio nacional del servicio de 12,83 centavos de dólar por kWh.

Esa cifra multiplicada por 180 equivale a unos $23 al mes, monto que el Estado asume por cada hogar.

Para quienes consumen más, esos $23 quedan cubiertos y se paga solo la diferencia.

No es la primera vez



No es la primera vez que el Gobierno aplica esta fórmula. Ya lo hizo para diciembre de 2024 y enero y febrero de 2025, como compensación por los cortes de luz registrados desde septiembre de ese año. En aquella ocasión, el beneficio llegó a más de cinco millones de usuarios residenciales en todo el país.

La Arconel calculó que los tres meses de alivio costaron $131,20 millones al Estado.

El subsidio llega a un sector que ya opera en déficit



El nuevo subsidio, sin embargo, llega a un sector eléctrico que ya operaba en déficit antes del anuncio.

Para 2026, la Arconel estableció costos reales de $0,1283 por kWh, mientras los usuarios pagan $0,1061.

Esa brecha de $0,0222 por cada kWh genera un hueco de $598,3 millones en el servicio eléctrico.

Sumado el déficit del alumbrado público, la cuenta total asciende a $621,87 millones que el presupuesto general del Estado debe cubrir, $18,77 millones más que en 2025.

¿Son sostenibles estas compensaciones?



El analista energético Darío Dávalos advirtió que el nuevo subsidio profundizará ese desequilibrio.

Cuestionó además el término "tormenta solar" que el mandatario usó para explicar los cortes. Según Dávalos, el Cenace emitió en marzo un informe que alertaba sobre interrupciones por falta de un plan de inversión en transmisión y distribución.

"Si hace falta, es una cuestión de gestión del sector, no de una tormenta solar", dijo a EXPRESO.

Otros expertos consultados coinciden en que este tipo de medidas no puede repetirse indefinidamente.

Junto al anuncio del subsidio, Noboa adelantó también que el Ministerio de Ambiente y Energía tendrá un nuevo titular a partir del 30 de abril.

El cambio llega tras meses de presión ciudadana por los apagones y en medio de un sector que, según los reguladores, opera con pérdidas estructurales desde hace años.