Sin luz en Urdesa y Urbanor: Tráiler tumbó poste y provocó interrupción del servicio

Publicado por Juan Pablo Pérez Tomalá Creado: Actualizado:

Lo que se sabe El siniestro vial se registró en Bálsamos entre Rodrigo Chávez y Carlos Plaza Dañín, en Urdesa

Moradores aseguran que no es la primera vez que un vehículo pesado derriba un poste en esta zona residencial

que un vehículo pesado derriba un poste en esta zona residencial CNEL informó que la interrupción del servicio afectó incluso a los alrededores del estadio Alberto Spencer

La maniobra de un conductor de tráiler provocó que sectores de Urdesa y Urbanor se quedaran sin el servicio de energía eléctrica este martes 21 de abril de 2026, luego de que el vehículo pesado se enredó en cables que estaban sostenidos a un poste, que se cayó en la calzada.

El hecho ocurrió cerca de las 10:30 en la calle Bálsamos, entre Rodrigo Chávez y Carlos Plaza Dañín, cerca de la subida a Lomas de Urdesa.

Este es el poste que fue derribado por el paso del vehículo pesado

"Se escuchó como un trueno", contó Cristina Orrantia. La caída del poste y de los cables de energía eléctrica provocaron que el medidor de su casa se desprenda.

A las constantes variaciones de voltaje que asegura ocurren en el sector se sumaba la preocupación de quedarse sin luz eléctrica, lo que afectaba incluso al taller de cerámica que mantiene en su vivienda.

Ese camión no debería pasar por aquí porque es demasiado alto, debería de pasar por las vías perimetrales". Cristina Orrantia, residente de Urdesa

Debido al incidente de tránsito se cerró parcialmente la circulación de vehículos por la calle Bálsamos, en el ingreso a Urdesa.GERARDO MENOSCAL / EXPRESO

La Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) informó, en su cuenta de la red social X, que el percance provocó la interrupción del servicio en varios sectores.

Entre las zonas afectadas se encontraban:

Varios sectores de Urdesa, Urbanor y Sagrada Familia

Alrededores del estadio Alberto Spencer

Condominio Los Jardines y

Sector Paz y Amor

¿Por qué circulaba el vehículo pesado en Urdesa?

En la casa de Francisco Rovira, los cables del servicio de telefonía fija se arrancaron del interior de la vivienda, debido a la caída del poste, por lo que estaba sin luz ni teléfono.

Compró hielo para colocar en los alimentos y evitar que se dañen, mientras esperaba que se reconectara el servicio de energía eléctrica, algo que demoraría cerca de ocho horas, según le indicaron los técnicos.

"Nunca antes había tenido este tipo de problemas. Cincuenta años vivo aquí, pero desde el año pasado, y este año, dos postes los han arrancado, pero es porque ese tipo de vehículos no deben de circular en urbanizaciones", era su reclamo.

EXPRESO conoció que el vehículo pesado transportaba alimentos y mercadería para un supermercado cercano.

"Si ellos tienen que transportar, contraten camiones más pequeños para hacer las entregas", sugería Rovira.

Michael Figueroa, miembro de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), aseguró a EXPRESO que el vehículo pesado tenía autorización para circular por esta zona.

Además, indicó que el conductor del tráiler habría huido y que los agentes se llevarían retenido el vehículo luego de que los técnicos de CNEL retiraran el poste.