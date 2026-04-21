Noboa busca sumar 920 MW de energía térmica en 2026 y reducir las importaciones: ¿es viable?

Publicado por Mayra Pacheco Pazmiño Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El plan contempla sumar 920 MW en 2026 mediante dos ejes: arrendamiento de 525 MW y compra/reposición de 395 MW en infraestructura propia.



La estrategia busca disminuir la dependencia de importaciones eléctricas, principalmente desde Colombia, y fortalecer la soberanía energética.



Expertos advierten que la implementación de los proyectos tomará tiempo y cuestionan antecedentes como el bajo rendimiento esperado en Esmeraldas III.

Tras dos años y cinco meses de gestión y en medio de nuevos cortes de energía, en las últimas semanas, en Quito, Guayaquil, Manta y otras ciudades, el gobierno del presidente Daniel Noboa anuncia el inicio del proceso de contratación de 920 megavatios (MW) de generación térmica.

Esta iniciativa, según un comunicado de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), apunta a fortalecer el sistema eléctrico nacional, garantizar la estabilidad del suministro frente al crecimiento de la demanda y dejar de depender de las importaciones de electricidad. Aunque estas compras son clave -sobre todo de Colombia- para abastecer a los consumidores de este servicio público.

La medida, ejecutada a través del Ministerio de Ambiente y Energía y la Celec, contempla la incorporación de nueva capacidad durante 2026 mediante arrendamiento y la compra de infraestructura propia.

El objetivo, según la entidad, es aumentar la confiabilidad del sistema eléctrico, reducir la dependencia de factores climáticos y limitar la necesidad de importaciones de energía, pese que el país cuenta con la red e incluso hay un proyecto para ampliar estos intercambios.

Ecuador importa electricidad de Colombia y Perú

Ecuador importa principalmente energía de Colombia (450 MW) y de Perú (hasta 50 MW). Además, con este último país vecino se busca fortalecer el intercambio del suministro para aumentar la capacidad hasta 500 MW.

Pese a esta realidad, la Celec refiere que “con esta estrategia, Ecuador apunta a su soberanía energética, en la que las importaciones de electricidad sean exclusivamente una oportunidad comercial para reducir costos, pero nunca una necesidad crítica para el abastecimiento nacional”.

La intención de limitar las importaciones de energía coincide con la suspensión de ventas de electricidad desde el 22 de enero de 2026 a Ecuador, por parte de Colombia. Esta decisión fue tomada en respuesta a la tasa de seguridad impuesta por el presidente Daniel Noboa a las importaciones colombianas.

Inicialmente, esta tasa era del 30 %, luego ascendió al 50 % y ahora se aumentará hasta el 100 % a partir del 1 de mayo de 2026. Colombia, en cambio, aplica un arancel del 30 % a Ecuador y evalúa incrementarlo hasta el 35 %.

Dos ejes para ampliar la generación

El plan para aumentar la generación se divide en dos componentes. El primero es el arrendamiento de generación de rápida instalación, que sumará 525 MW con una inversión de $315,54 millones. Esta capacidad se integrará a centrales existentes para atender necesidades inmediatas del sistema.

Entre los proyectos en arrendamiento se encuentran:

Salitral - En contratación - 60 MW

Santa Elena - En contratación - 45 MW

Pascuales - En contratación - 50 MW

Guangopolo - En contratación - 10 MW

Miraflores - En contratación - 25 MW

Jaramijó - En contratación - 15 MW

Machala III - En proyecto - 200 MW

BOT Guayaquil - En proyecto - 120 MW

Mientras tanto, el segundo eje contempla la compra de equipos propios y la reposición de maquinaria que cumplió su vida útil. Para este componente se destinarán $381,30 millones y se incorporarán 395 MW adicionales.

Estas inversiones de compra y reposición se realizarán en centrales:

Esmeraldas III (ATM) - En ejecución - Nueva generación - 30 MW, de 90 MW que fueron contratados.

Esmeraldas IV - En contratación - Nueva generación - 150 MW

Durán - En contratación - Nueva generación - 120 MW

Santa Elena II - En contratación - Reposición - 18 MW

Quevedo II - En contratación - Reposición - 12 MW

Guangopolo I - En proyecto - Reposición - 13 MW

Jivino - En proyecto - Reposición - 12 MW

TG Aníbal Santos - En proyecto - Reposición - 20 MW

TGI Miraflores - Machala II - En contratación - Reposición - 20 MW

La implementación de centrales térmicas toma tiempo

Para Marco Acuña, coordinador del Consejo Consultivo de Ingenierías y Economía, la nueva iniciativa que presenta el gobierno a casi tres años de estar en el poder llama la atención porque, entre otros, se considera el proyecto fallido de ATM, Esmeraldas III contratado en agosto de 2024.

Esta central térmica recuerda que debía aportar 90 MW y ahora “parece que el gobierno se conformará con sumar 30 MW”, pese a que se tratan de equipos antiguos.

Además, refiere que si bien el gobierno busca sumar 920 MW de energía térmica en 2026, la implementación toma más tiempo. “Los que están en contratación podrían estar en al menos un año, y los que están en proyectos pueden tardar más”.

Estrategia para reducir dependencia externa

El gobierno prevé que la generación arrendada funcione como una solución “temporal”. A medida que entre en operación la nueva infraestructura propia, esta capacidad será reducida progresivamente hasta eliminarse, refiere la Celec.

Desde 2024, en que la crisis energética causó apagones de hasta 14 horas en el país, Ecuador ha arrendado barcazas (300 MW) y otras centrales térmicas El Descanso y Vesubio (34 MW, en total).

En el caso de las barcazas, entre agosto y abril de 2026, se ha realizado al menos cinco contratos. Además, los últimos convenios renegociados o en proceso de renegociación (dos) apuntan a mantener está generación hasta 2028.

El gobierno justifica que su estrategia responde al crecimiento sostenido de la demanda eléctrica, que en Ecuador aumenta entre 4 % y 5 % al año, impulsada por factores como la expansión de centros de datos, el desarrollo tecnológico y la electrificación de sectores productivos.