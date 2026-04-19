Generación eléctrica
Sopladora recupera su capacidad total para generar hasta 487 MW al sistema eléctrico de Ecuador
La hidroeléctrica está en condiciones de operar al 100 % de su capacidad tras el cambio del eje en la unidad 2, afectada en 2023
Lo que debes saber
- Sopladora, de 487 MW, retoma su operación total tras la rehabilitación de la unidad 2.
- La falla detectada en julio de 2023 obligó a operar la unidad con una capacidad reducida.
- El cambio definitivo del eje permitió recuperar 162,3 MW y fortalecer la generación eléctrica.
La central hidroeléctrica Sopladora, de 487 megavatios (MW), recuperó el 100 % de su capacidad instalada, luego de que la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) concluyera el cambio de una pieza (eje), que es parte de la unidad de generación 2, que tiene una potencia de 162,3 MW.
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Tras esta intervención, la Celec refirió que la unidad volvió a operar a su capacidad nominal y fue sincronizada al Sistema Nacional Interconectado (SNI), con lo que la central, ubicada en el límite provincial de Azuay y Morona Santiago, retomó su plena operatividad.
De acuerdo con información disponible de Celec Sur, Sopladora empezó a operar con sus tres unidades a partir del 5 de abril de 2026.
Fallas se presentaron en julio de 2023
La empresa pública indicó que las fallas en este componente se remonta al 21 de julio de 2023, cuando durante el arranque de la unidad 2 se presentó un evento técnico, evidenciado por el incremento de temperatura, vibraciones y presencia de humo.
Las inspecciones determinaron que hubo daños en el eje de la turbina, una pieza de 40 toneladas y 8,23 metros de largo. Según la información oficial, la afectación se produjo por una fricción metal-metal, fusión de componentes y alteraciones en las propiedades del material.
Recuperación en dos fases
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Para recuperar este equipamiento y volver a aprovechar su generación, la Unidad de Negocio Celec Sur ejecutó una estrategia dividida en dos fases.
- En la primera se aplicó una solución temporal mediante (proceso de maquinado), que permitió una operación limitada de la unidad, en abril de 2024, con una potencia restringida al 80% de su capacidad, equivalente a 130 MW.
- Mientras tanto, en la segunda fase se impulsaron gestiones técnicas y administrativas para alcanzar una solución definitiva.
Así, en coordinación con la empresa fabricante, se construyó e instaló un nuevo eje, de acuerdo con los protocolos técnicos, contractuales y de aseguramiento.
De forma paralela, también se realizaron inspecciones preventivas en las otras dos unidades de la central, inaugurada en agosto de 2016 durante el gobierno del expresidente Rafael Correa.
Operatividad plena
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Luego de estas intervenciones, la Celec mencionó, sin precisar la fecha, que hace pocos días concluyeron estas actividades y la unidad 2 fue sincronizada al Sistema Nacional Interconectado, alcanzando su capacidad nominal de 162,3 megavatios (MW).
Con ello, Sopladora recuperó la totalidad de su capacidad de generación, equivalente a 487 MW, con sus tres unidades.
Según la información difundida, la solución definitiva no solo resolvió un evento técnico complejo, sino que permitió restablecer la capacidad total de la central Sopladora, que es parte del complejo Paute Integral, que es clave para la generación eléctrica de Ecuador.
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Este complejo, alimentado por el embalse Mazar, lo conforman Mazar 170 megavatios (MW), Molino (1.100 MW) y Sopladora (487MW), que suman un total de 1.757 MW y cubren alrededor del 40 % de la demanda nacional.