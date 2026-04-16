Crisis energética | FMI prevé petróleo de hasta $100 en 2026: ¿cómo impacta a Ecuador?

Publicado por Mayra Pacheco Pazmiño Creado: Actualizado:

Lo que debes conocer La crisis energética eleva el precio del petróleo, pero sus efectos no son iguales, los países importadores enfrentan mayor presión económica.





Doble efecto en Ecuador, el país gana más por exportar crudo, pero pierde por su alta dependencia de combustibles importados, lo que presiona precios internos.



El alza del petróleo encarece los combustibles y obliga al Estado a destinar más recursos a subsidios, lo que reduce el beneficio fiscal.

El alto precio que registra el petróleo a causa de la guerra en Irán tiene efectos distintos en las naciones. Así, lo refiere el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su reciente Informe sobre las Perspectivas de la Economía Mundial (WEO, por sus siglas en inglés), que se discute esta semana en Washington D.C., en Estados Unidos.

En el documento, el organismo señala que la economía mundial enfrenta una nueva prueba tras el estallido del conflicto en Medio Oriente a finales de febrero de 2026. Este escenario ha elevado los precios del petróleo, el gas natural y los fertilizantes -clave para la producción de alimentos-, debido al bloqueo del estrecho de Ormuz.

FMI: precio promedio del petróleo podría llegar hasta los $100

En este sentido, el Fondo proyecta en un "pronóstico de referencia" que el barril de petróleo alcance un promedio de $82,22 en 2026. Sin embargo, si el conflicto se prolonga la entidad plantea un escenario adverso donde el precio promedio del crudo podrían alcanzar un promedio de $100 en 2026.

Frente a octubre de 2025, en la previsión anterior, el FMI elevó -en el pronóstico de referencia-en un 21,4 % el precio promedio del petróleo en 2026 debido a las interrupciones en el Medio Oriente Sin embargo, la entidad refiere que este choque energético no afectará a todos por igual, generando lo que el organismo denomina un impacto asimétrico.

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, refiere que las cargas más pesadas recaerán sobre los países importadores de energía con espacio fiscal limitado, que suelen ser economías de bajos ingresos o frágiles.

La crisis energética impactará a países exportadores e importadores de energía.Mayra Pacheco Pazmiño / Expreso

Mientras tanto, los exportadores de energía tendrán más ingresos aunque, según su ubicación, podrían enfrentar daños en su infraestructura, contracción económica y otros. "Incluso para los países que se benefician de precios más altos por ser exportadores... el impacto negativo está ahí. Nadie se libra", advierte Georgieva.

Incluso para los países que se benefician de precios más altos por ser exportadores... el impacto negativo está ahí. Nadie se libra" Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI

¿Qué efectos tiene la crisis energética en Ecuador?

Para Ecuador los efectos de la crisis energética resultan, en parte, inciertos porque si bien es un país exportador de petróleo, a la vez depende de la importación de combustibles.

Sin embargo, uno de los efectos más evidentes es el incremento en el precio de los combustibles, que en la última revisión (12 de abril de 2026) requirió un ajuste del máximo establecido en el sistema de bandas para el diésel (5 %), y de casi el tope (4,6 %) para la extra y ecopaís.

Mientras tanto, la súper que no se ajusta con este mecanismo tuvo un alza del 34 % a partir del 12 de abril de 2026.

Esta realidad, sin embargo, no representa la totalidad de los posibles impactos. Además, del alza en los precios de los combustibles el Fondo advierte también posibles incrementos en el precio de los alimentos si se encarecen los fertilizantes como la urea, que proviene también del crudo, precisa Oswaldo Erazo, analista petrolero.

Ingresos por la venta de petróleo

En cuanto a la exportación de crudo, el Ministerio de Economía y Finanzas prevé un aumento de ingresos petroleros por la mejora en la cotización del crudo. La razón, es que esta materia prima de exportación se estableció en $53,50 el barril en el Presupuesto General del Estado 2026.

Mientras tanto, el West Texas Intermediate (WTI), que sirve de referencia para Ecuador, cotizaba en $94,84 el barril hasta el mediodía de este 16 de abril de 2026, según información en tiempo real OilPrices.

¿Ecuador es un exportador o importador de energía?

Además, si bien aún no existe información disponible de marzo de 2026, el Banco Central del Ecuador (BCE) detalla que durante el primer bimestre de 2026 se exportaron 18,5 millones de barriles de crudo. Las importaciones de derivados, en cambio, alcanzaron los 10,8 millones de barriles.

Mientras tanto, en valor la relación es:

Exportación de crudo

Primer bimestre 2026: $1.016,4 millones

Importación de derivados

Primer bimestre 2026: $860 millones

Así, en función de las cifras del BCE la diferencia entre las exportaciones de crudo e importaciones de derivados fue de $156,4 millones durante los primeros meses de este año. Se trata de un monto menor en un 60,6 % al registrado en el mismo periodo en 2025.

¿A Ecuador le favorece la crisis energética?

Augusto De la Torres, docente de la Universidad de Columbia, en Nueva York, precisa que Ecuador tiene una diferencia (neta) positiva, aunque precisa que no es “tan grande” porque la producción está contraída debido a la falta de inversión y de eficiencia de la empresa pública Petroecuador.

Ecuador produce 456.367,95 barriles diarios de petróleo, según el reporte del 15 de abril de 2026 de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH).

Por esta razón, De la Torre considera que al final “Ecuador no se beneficia tanto como Colombia o Brasil, en la región”, aunque reconoce que puede haber una mejora en las cuentas fiscales, que no significa un crecimiento de la economía nacional a causa el alza del WTI.

El FMI prevé que en un escenario adverso el precio promedio del WTI se eleve a $100 el barril.Mayra Pacheco Pazmiño / Expreso

Erazo, por su parte, menciona que si bien el BCE detalla las cifras de importación, estas no incluyen las compras que realizan las firmas privadas, que importan estos productos, lo que causa una visión parcial de las compras que se hacen de combustibles.

Además, el analista petrolero agrega que para mitigar en algo los impactos de esta crisis energética es necesario que el gobierno planifique de manera integral y se tracen objetivos para optimizar los ingresos por la venta de crudo.

Esto es clave, en su criterio, debido a la crisis energética encontró a Ecuador con una baja producción petrolera, un aumento en el consumo nacional de los combustibles, afectaciones en el principal complejo refinador (Refinería Esmeraldas).

En este sentido, Erazo menciona que ante el aumento en la producción de gas natural en el campo Amistad, anunciada por Petroecuador, se emplee este derivado en procesos productivos y se considere incluso optimizar las mezclas de combustibles con etanol para reducir los costos de la extra, ecopaís y diésel, que en marzo requirieron otra vez de subsidios de entre $0,39 y $1,60 por galón, por parte del Estado.

Estas subvenciones, que debe asumir el Estado, más el alza en el precio del barril de los derivados importados -que tiene una diferencia de sobre el 70 % frente al crudo- puede causar, según Erazo, que los ingresos por la venta de petróleo se reduzcan aún más para Ecuador. “Antes de la guerra la diferencia entre un barril de combustible y de petróleo era alrededor del 40 %”, puntualiza Erazo.