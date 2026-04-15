El Banco Central de Ecuador eleva la previsión de crecimiento del PIB al 2,5% en 2026

Publicado por Lisbeth Zumba Creado: Actualizado:

El Banco Central del Ecuador (BCE) corrigió al alza su previsión de crecimiento económico para 2026. Según la institución, la economía de Ecuador se expandirá un 2,5%, 0,7 puntos porcentuales más que el 1,8% estimado en septiembre de 2025.

El ajuste se produce apenas un día después de que el Fondo Monetario Internacional (FMI), en sus reuniones de primavera en Washington, actualizara sus propias proyecciones: el país pasaría de crecer 3,7% en 2025 a 2,5% en 2026, nivel que se mantendría en 2027. Unos días antes, el Banco Mundial hizo lo mismo, coincidiendo en las cifras.

Consumo de hogares: el motor que sostiene la proyección

El BCE fundamenta su revisión en el dinamismo del consumo, especialmente de los hogares. Este componente ya fue clave en el desempeño económico de 2025 y vuelve a posicionarse como el principal soporte del crecimiento.

Esto es lo que proyectan las cifras oficiales:

PIB: 2,5%

Consumo final total: 1,4%

Consumo de hogares: 1,3%

Gasto público: 0,1%

Inversión (formación bruta de capital fijo): 0,7%

Exportaciones: 1,0%

Importaciones: I -0,6%

Un contexto internacional menos favorable

El ajuste del FMI toma en cuenta el entorno global. Las tensiones derivadas de la guerra en Medio Oriente están elevando los precios del petróleo, combustibles y fertilizantes, lo que puede trasladarse a mayores costos de producción y alimentos.

Es decir, aunque el BCE mejora su previsión interna, lo hace en medio de riesgos externos que podrían limitar el ritmo de expansión.

El Banco Central, también apalanca su proyección a una mejor dinámica de ciertos sectores productivos, como la minería, para la cual prevé un crecimiento del 4,5 %; construcción, con un 3, 7 % y actividades financieras y de seguros, con 3,1 %.