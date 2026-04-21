Guerra en Irán y tasa de seguridad presionan al alza la inflación en Ecuador en 2026

Publicado por Mayra Pacheco Pazmiño Creado: Actualizado:

Lo que debes saber

El conflicto en Irán eleva el precio del petróleo y beneficia parcialmente a Ecuador como exportador, pero incrementa los costos de combustibles importados, presionando la inflación.



La dependencia de importación de derivados (70 %–80 %) reduce el beneficio por la venta de crudo.



La tensión comercial con Colombia, con aranceles de hasta 100 %, suma presión sobre precios, consumo y crecimiento, especialmente en sectores vulnerables y pequeñas empresas.



La guerra en Irán y la tensión comercial con Colombia, a propósito de la tasa de seguridad, genera un panorama desafiante para Ecuador en 2026.

Esta nación, considerada un exportador neto de energía, tendrá mayores ingresos por la venta de petróleo, pero a la vez deberá asumir el alza de precios de productos, que elevarán la inflación, refiere el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El Fondo señala que el conflicto en Irán, que está en pausa tras un cese al fuego acordado con Estados Unidos, cambió el panorama estimado para América.

El organismo refiere que a pesar de que el continente inició 2026 con un crecimiento estable e inflación bajo control, la guerra en Medio Oriente introduce volatilidad en los mercados, presiona los precios al alza y aumenta los riesgos económicos.

Esta información es parte del blog titulado “La guerra en Medio Oriente tendrá un impacto desigual en el hemisferio occidental”.

Este documento fue difundido el 17 de abril de 2026, a propósito de las reuniones de Primavera, que se realizan en Washington D.C.

Los efectos serán desiguales

En este documento, Nigel Chalk, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, reitera que los efectos serán desiguales entre países, dependiendo de su estructura productiva, su exposición a los mercados internacionales y de cuánto dure la guerra.

En este sentido, el Fondo considera que países exportadores de petróleo -como Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Ecuador, Guyana, Trinidad y Tobago, Estados Unidos y Venezuela- serán, en parte, beneficiados por el alza en los precios de la energía.

La mejora en los precios de esta materia prima responde al bloqueo del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas para el comercio energético mundial.

Por ese paso circula aproximadamente el 20 % del petróleo del planeta, además de 27 % del gas natural y 33 % de fertilizantes y combustibles refinados.

El FMI señala que este shock, que elevó hasta $110 el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), que sirve de referencia para Ecuador, incide en la mejora de la balanza de pagos, impulsa el crecimiento y fortalece las finanzas públicas.

Aunque la producción petrolera de Ecuador está contraída. En 2026 está previsto exportar 165,5 millones de barriles.

Esta cifra es menor en un 2,6 % a la prevista en el 2025 (169,9 millones), según el Presupuesto General del Estado.

La inflación al alza, otro efecto del conflicto

Pero no todos los efectos son positivos para Ecuador. La razón es que ese mismo incremento en los precios internacionales también se traduce en mayores costos de combustibles que se evidencian ya desde el 12 de marzo, de la energía, de transporte y hasta de alimentos -por un alza el valor de los fertilizantes-, lo que impacta directamente a los consumidores, sobre todo a aquellos de hogares vulnerables, advierte el organismo internacional.

Así, aunque Ecuador es catalogado como un exportador neto, depende también de la importación de combustibles entre un 70 % y 80 %.

El Banco Central del Ecuador (BCE) confirma esta realidad.

Durante el primer bimestre de 2026 se exportaron 18,5 millones de barriles de crudo. Las importaciones de derivados, en cambio, alcanzaron los 10,8 millones de barriles.

Mientras tanto, en valor la relación es $1.016,4 millones en exportaciones de petróleo, frente a $860 millones en importaciones realizadas por el Estado. La cifra no detalla las compras que realizan empresas privadas que participan también de este mercado, precisa Oswaldo Erazo, analista petrolero.

En función de las cifras del BCE la diferencia entre exportaciones de crudo e importaciones de derivados fue de $156,4 millones en los primeros dos meses de 2026. Se trata de un monto menor en 37,7 % frente al registrado en el mismo periodo en 2025 ($251,2 millones).

Erazo considera que si el conflicto con Irán se mantiene esta diferencia entre exportaciones de petróleo e importaciones de combustibles, se podría reducir aún más debido al alto costo de los combustibles importados (el barril de diésel superó semanas atrás los $200).

Alza en el el precio de los combustibles

Además, ante el aumento en los precios de los combustibles, el gobierno del presidente Daniel Noboa se ha visto obligado a asumir nuevamente el pago de subvenciones de entre $0,39 y $1,60 por galón de extra, ecopaís y diésel, que se emplea en el sector automotor.

Aparte, están las ayudas que se otorgan a conductores de taxis, camionetas de uso comercial, tricimotos y de unidades de transporte de pasajeros (buses).

Ante esta realidad, Fausto Ortiz, exministro de Economía y Finanzas, estima que si el conflicto se extiende los ingresos que reciba Ecuador por las ventas de crudo se diluirán en la compra de combustibles importados. Pero, si termina entre abril y mayo, al final el país tendrá un balance favorable.

Este aumento en el alza de los combustibles, gas natural, transporte, fertilizantes que se usan para la producción de alimentos, sin embargo, impactará de manera general en todo el continente americano.

El FMI prevé que todos los países de la región enfrentarán un aumento en los precios, debido al encarecimiento de insumos clave como energía, transporte y alimentos.

En el caso de Ecuador, según las proyecciones incluidas en el informe del Fondo, la inflación cerraría 2026 en torno al 3 %, tras ubicarse en 1,9 % en 2025 (ver gráfico)

El impacto de la tasa de seguridad

Para Santiago García, docente de Economía de la Universidad Central del Ecuador, en estas previsiones se debe considerar también los efectos que deja la tensión comercial con Colombia, que se originó en febrero de 2026 tras la imposición de una tasa de seguridad para las importaciones colombianas.

Actualmente, esta imposición es del 50 %. Sin embargo, el presidente Noboa anunció que desde el 1 de mayo se elevará hasta el 100 %.

Colombia, en cambio, aplica por ahora una tarifa para los bienes de Ecuador del 30 % y evalúa aumentarlo al 75 % para ciertos bienes.

Para Ortiz, en parte, los costos adicionales que han recaído en productos como café, medicamentos, materias primas pueden ser, en ciertos casos, asumidos o reemplazados por proveedores de otros destinos por los productores macros para mantener las ventas.

Sin embargo, reconoce que en las pequeñas empresas puede afectar incluso al empleo.

En este sentido, García considera que si se mantienen los altos precios de los combustibles y los aranceles para los precios de los productos de Colombia se podría advertir una reducción del consumo, que podría afectar incluso a las previsiones de crecimiento de la economía nacional.

Por esta razón, dice que es clave “convocar a un dialogo social” y mantener los subsidios focalizados para evitar un mayor impacto en los precios.