Ecuador necesita un plan integral para fortalecer a sus empresas y competir globalmente

Un exportador ecuatoriano en un puerto logístico simboliza la lucha entre la apertura a mercados globales y las limitaciones internas.Inteligencia Artificial

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Ecuador ha dado pasos firmes en los últimos años para abrirse al mundo, y eso ha sido acertado, porque la búsqueda de nuevos mercados internacionales es una política clave para inyectar competitividad a la economía, dinamiza la producción y generar empleo. Sin embargo, esa apertura pierde sentido si las empresas ecuatorianas no cuentan con las herramientas indispensables para triunfar, no solo fuera de las fronteras, sino también dentro de ellas.

El problema es que, mientras el país mira hacia afuera, los costos operativos empresariales siguen encareciéndose, impidiendo que su oferta sea atractiva en el mercado externo, y de cara al eventual producto foráneo que arriba al país.

La tasa de seguridad, los costos logísticos elevados, un suministro energético frágil y la incertidumbre operativa con cambio de reglas, son un real obstáculo para entrar a la competencia. Es hora de que el Gobierno mire más allá de los acuerdos comerciales y trace una hoja de ruta integral.

Ecuador necesita un plan paraguas -replicable en distintos sectores- que garantice estabilidad regulatoria y mejores condiciones para hacer negocios. Esto es acceso a crédito barato, adopción de tecnología, infraestructura confiable y reglas claras que no haga sentir a los empresarios que compiten con ‘las manos atadas’.