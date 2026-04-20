Riesgo país de Ecuador cierra la semana con 409 puntos, el nivel más bajo desde 2014

Publicado por Mayra Pacheco Pazmiño Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El riesgo país de Ecuador cayó a 409 puntos el 17 de abril de 2026, su nivel más bajo desde 2014.



La cifra actual es también la más baja de 2026 y la del gobierno del presidente Daniel Noboa, desde noviembre de 2023.



Un menor riesgo país reduce el costo del financiamiento para el Estado y el sector privado, facilitando el acceso a crédito internacional en mejores condiciones.

El riesgo país de Ecuador volvió a caer y se ubicó en 409 puntos básicos el 17 de abril de 2026. Esta cifra significa siete puntos menos frente a los 416 puntos registrados un día antes, según datos del Banco Central del Ecuador (BCE). Pero además, es el punto más bajo desde el 2014.

El 5 de octubre de 2014, el riesgo país se ubicó en 396 unidades, de acuerdo con datos históricos del BCE.

Con el resultado reciente, el indicador retoma también su tendencia a la baja y supera incluso la cifra alcanzada el 13 de enero de 2026 (413 unidades), cuando tocó su mínimo en más de una década, luego de que Ecuador retornó al mercado de capitales.

El riesgo país es un indicador que refleja la percepción de los mercados internacionales sobre la capacidad de pago de un país. En ese sentido, una reducción señala una menor probabilidad de incumplimiento de sus obligaciones.

¿Por qué cae el riesgo país de Ecuador?

La caída reciente ocurre luego de un periodo de alta volatilidad: conflicto en Irán, crisis arancelaria entre Ecuador y Colombia, alza en el precio del petróleo en el mercado internacional y otros.

Así, a finales de marzo de 2026, el indicador llegó a 506 puntos. Sin embargo, en abril las cifras empezaron a descender.

Este comportamiento coincide con la mejora de los precios del petróleo ecuatoriano como efecto de la crisis energética, a causa de la guerra en Irán.

Además, con el anuncio del Fondo Monetario Internacional (FMI) realizado el 17 de abril pasado sobre la reunión del Directorio que se hará en los próximos días para evaluar un nuevo desembolso de alrededor de $400 millones para Ecuador, como parte del programa que mantiene con el Fondo desde mayo de 2024.

Aparte, se suma el ajuste al alza en la estimación de crecimiento de Ecuador para 2026, que pasó de un 1,8 % al 2,5 %, de acuerdo con los últimos datos del BCE. La nueva previsión coincide con la realizada por el FMI (2,5 %) y Banco Mundial (2,5 %), en las últimas semanas.

Estas cifras, sin embargo, están por debajo del crecimiento alcanzado en 2025 (3,7 %), producto del rebote de 2024, cuando se produjo un decrecimiento del 2 % del Producto Interno Bruto (PIB), a causa de los apagones.

Señales para el financiamiento

La reducción del riesgo país tiene efectos directos sobre el costo de financiamiento del Estado y del sector privado.

Un nivel más bajo del indicador permite acceder a crédito externo en mejores condiciones, con tasas de interés más bajas y mayor apetito de inversionistas.