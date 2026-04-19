Ecuador se acerca a Marruecos para ganar espacio en mercados africanos

Publicado por Mayra Pacheco Pazmiño Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Ecuador y Marruecos avanzan en una agenda bilateral centrada en comercio, inversión y cooperación.



El Banco Central del Ecuador detalla que las exportaciones hacia África ascendieron a $ 27,8 millones entre enero y febrero de 2026.



La apertura de la embajada y un comunicado conjunto buscan profundizar la relación estratégica entre ambos países.

Ecuador busca fortalecer su presencia comercial en Marruecos. La Cancillería de Ecuador informó este fin de semana en sus redes sociales, que su representante Gabriela Sommerfeld cumplió una agenda oficial en este país ubicado en el norte de África.

El objetivo de estas reuniones fue desarrollar nuevos mercados estratégicos y a generar nuevas oportunidades de comercio, inversión y cooperación.

Como parte de su visita, Sommerfeld presidió un Encuentro Empresarial entre la Federación Ecuatoriana de Exportadores y la Confederación General de Empresas Marroquíes, como parte del Memorando de Entendimiento suscrito entre ambas entidades. Este espacio permitió consolidar el interés mutuo por ampliar el intercambio comercial, atraer inversiones y fomentar la generación de empleo en ambos países.

En el ámbito productivo, la Canciller mantuvo un encuentro con representantes del Grupo OCP, actor relevante en la economía marroquí y referente global en seguridad alimentaria e innovación, indicó la entidad.

Además, visitó el Puerto Tánger Med, un importante hub logístico de África y el Mediterráneo, donde se analizaron oportunidades para fortalecer la conexión del Ecuador con mercados estratégicos y potenciar la oferta exportable del país, así como conocer la experiencia marroquí en gestión portuaria y logística.

En la ciudad de Tánger, la funcionaia se reunió con el gobernador encargado de Asuntos Internos Regionales en la Wilaya de Tánger-Tetuán-Al Hoceima, Oulaid Lemsaferr, con quien abordó temas de comercio, inversión, seguridad y desarrollo logístico.

Relación comercial Ecuador-Marruecos

Actualmente los intercambios hacia ese mercado no son tan representativos. De hecho, el Banco Central del Ecuador (BCE) detalla los datos consolidados del continente Africano y no por países. Así, durante el primer bimestre de 2026 los resultados fueron:

Las exportaciones a África ascendieron a $ 27,8 millones

Mientras tanto, las importaciones a África fueron $6.5 millones

En cambio, en 2025 las exportaciones se ubicaron en $35,7 millones y las importaciones a $ 6,9 millones.

Relación bilateral y agenda estratégica

En el ámbito diplomático, Sommerfeld mantuvo una reunión con su homólogo, Nasser Bourita, en la que trataron temas prioritarios como comercio, agricultura, infraestructura y energía. También se abordó la próxima apertura de la Embajada de Marruecos en Ecuador, un paso que busca fortalecer los vínculos bilaterales.

Asimismo, la canciller sostuvo un encuentro con el ministro de Industria y Comercio, Ryad Mezzour, en el que analizaron los avances del Memorando de Entendimiento comercial, que se encuentra en su fase final. En este contexto, se destacó el rol estratégico de Marruecos como puerta de entrada hacia los mercados africanos.

En el marco de la visita, ambos países suscribieron un comunicado conjunto que recoge los principales entendimientos alcanzados y reafirma la voluntad de profundizar la relación bilateral en diversos ámbitos estratégicos.