Hay inquietud por los costos de los alimentos

El aumento del precio de los combustibles mantiene en expectativa a los comerciantes de varios mercados de Guayaquil. Los fletes para movilizar la comida ahora cuesta un 15 % más, “lo que lo pagará el cliente final”, indicó a Diario EXPRESO Carlos Salvatierra, experto en movilidad.

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Mientras que los costos de insumos agrícolas se han encarecido, dijo José Luis García, coordinador de Defensa de Agricultores.

Pero no solo ha afectado el precio del combustible, sino también por las sobretasas que Ecuador puso a Colombia. “La harina de maíz que viene de Colombia pasó de 1 a 1,30 dólares”, indicó García.

Las amas de casa, como Cecilia Ortega, se quejan de que la libra de mora y la frutilla pasaron de 1 a 1,50 de dólares.

En los precios influye la escasez

A la coyuntura del precio del combustible y de la sobretasa de Ecuador a Colombia se suman los alimentos que se encarecen por su escasez.

“Los alimentos que han subido de precio por no estar de temporada son el aguacate, los arándanos y las uvas, pero esto es porque no estamos en el tiempo de cosecha. Los demás productos, como manzanas, peras, sandía, mantienen el valor que ya se manejaba”, comentó una comerciante.

Sin embargo, con un poco de recelo aseguró que la situación podría cambiar frente a la alza del galón de diésel que se presentó desde el pasado 12 de abril en el país. “Puede ser mañana o pasado, pero estamos en ascuas porque sabemos que es lo más probable”, mencionó.

Para ella, la medida que suelen adoptar los mayoristas es la solución más rápida y beneficiosa para un grupo pequeño del negocio, es decir, “solo para ellos”. “Para recuperar nuestra inversión, que en esos casos es mayor, debemos subir de precio a cada producto y al llegar a oídos del cliente, no tiene la acogida que uno espera”, dijo.

Suben precios, no hay salario que alcance

Ella, como si se tratara de una pregunta retórica, se responde a sí misma que es “obvio” que a los compradores les disguste pagar de 20 a 30 centavos más por producto ya que el sueldo continúa en el mismo rango.

Otra comerciante, que también labora en el mercado Central, teme un posible incremento de precios generalizado. Al momento se habla de una subida de ciertos alimentos, por ejemplo en algunos puestos la cubeta de huevo pasó de 3,50 a 3,80 dólares.

Una comerciante dijo que el mayor gasto siempre lo hacen los que no tienen vehículos para transportar la mercadería y deben alquilar los camiones o camionetas para llevar sus productos.

“Si usted tiene un camión o el vehículo es un poquito más económico, pero si es que le toca andar alquilando... ¡ay, Dios!”, expresa. Su reacción sale de sus palabras y se ‘instala’ también en su rostro, que denota el estrés que le genera no saber qué sucederá con los precios.

Ella, por su parte, comentó que ninguno de los productos más comprados, como las papas, pimientos, tomates y cebollas, han subido de precio aún. “No estamos preparados para el golpe tampoco”, señaló.