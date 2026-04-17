Ventas, inversiones e industrias elevan la economía hasta marzo, según el Gobierno

Publicado por Vanessa López Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El presidente Daniel Noboa afirma que la economía ecuatoriana muestra crecimiento en el primer trimestre de 2026, con aumento de ventas y actividad económica.

Los datos del INEC indican que el empleo y el desempleo casi no han cambiado, y que el empleo adecuado sigue siendo bajo.

el BCE proyecta que varias industrias crecerán menos que en años anteriores, lo que sugiere una desaceleración económica general.

Mediante un video oficial, el presidente del país, Daniel Noboa, presentó este 17 de abril un informe sobre los resultados del primer trimestre de 2026, en el que aseguró que la economía refleja “crecimiento y esperanza”, como parte de “los frutos” de su administración. No obstante, expertos consultados por EXPRESO señalan que las proyecciones de este año son de una desaceleración económica y que las cifras no se muestran completas.

El aumento de las ventas no es por mayor consumo de los hogares

El mandatario inicia su reporte destacando que las ventas en el país pasaron de $57.700 millones, de enero a marzo de 2025, a más de $63.200 millones en el primer trimestre de este 2026. Un crecimiento del 9,4 %, que representan, según Noboa, “más actividad, más ingresos, más trabajo para las familias ecuatorianas”.

Pero este aumento de ventas no significa que las familias ecuatorianas hayan contado con más ingresos para gastar en este primer trimestre. Es más, en su rendición de cuentas del pasado 16 de abril, la directora del Servicio de Rentas Internas (SRI), Alexandra Navarrete, mencionó que el crecimiento del 9,4% en las ventas nacionales no respondió a un mayor consumo interno, sino al repunte de los precios internacionales del cacao, el oro y el camarón, que inflaron las declaraciones de ingresos.

En el caso del oro, por ejemplo, cuando sube el precio del mineral, sube directamente el impuesto a la actividad minera, que agrupa regalías, patentes y utilidades que las concesionarias pagan al Estado.

Además, el analista económico Larry Yumibanda menciona a EXPRESO que las ventas no son un indicador relevante para medir el crecimiento de la economía. “El indicador más relevante es la evolución del Producto Interno Bruto (PIB)”, advierte.

El experto además cuestiona que se venda la idea desde el Gobierno de que este año es de recuperación económica. “Decir que este año será de recuperación económica es un poco ambicioso, porque todas las cifras oficiales muestran que este 2026 será un año de desaceleración económica”, añade.

El analista económico, Walter Spurrier, indica que el presidente brinda los detalles positivos, pero no profundiza en las cifras y que además da datos de marzo que aún no se hacen públicos para la ciudadanía, por lo que no “se puede decir que está mintiendo”, pero que tampoco se puede confirmar que sus declaraciones sean tal como las describe. “No hay un informe público del primer trimestre. El presidente habla de marzo, pero lo que está publicado es solo hasta febrero y los datos de febrero están incompletos”, menciona.

¿Hay realmente más trabajo para los ecuatorianos en este primer trimestre?

En cuanto a “más ingresos y más trabajos para las familias ecuatorianas”, como lo mencionó el presidente, los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) muestran en su informe de empleo y desempleo de enero de este año que, al menos al inicio del 2026, el estancamiento en la empleabilidad sigue casi igual.

Según los datos del INEC, el empleo adecuado se ubicó a inicios del 2026 en 36,6 %. Esto, para el mismo instituto, no es estadísticamente significativo, en relación a un año antes que fue de 34 %. Es decir, apenas 4 de 10 trabajadores tienen un empleo adecuado, que ganan al menos el salario básico.

El mismo informe muestra que, hasta enero, tampoco había cambios significativos en la reducción de la tasa de empleo que pasó de 3,8 % en enero de 2025, a 3, 4 % a inicios de este 2026.

El informe del Índice de Precios al Consumidor, también del INEC, muestra que la inflación anual del país alcanzó el 2,33% en el tercer mes de este año, muy por encima del 0,31% registrado en marzo de 2025.

La variación anual evidencia una presión más sostenida sobre el costo de vida con el mayor empuje inflacionario concentrado en alojamiento, agua, electricidad y gas. Servicios básicos que se volvieron más caros este año, según los datos del INEC.

Además, el mismo informe detalló que el costo de la canasta familiar básica alcanzó los $ 829,38, mientras que el ingreso familiar promedio se ubicó en $ 899,73.

El riesgo país y la inversión extranjera

En su reporte, que deberá extenderlo ante la Asamblea Nacional en su Informe a la Nación en mayo, Noboa resaltó la reducción del riesgo país que pasó, detalló, de 1.630 puntos el 31 de marzo de 2025, a 416 a la fecha.

“La inversión extranjera directa había tenido un incremento considerable en el 2025, el año en el que batimos récord por goleada. Ahora vamos por más, porque en estos primeros tres meses del año ya firmamos acuerdos con Estados Unidos, Emiratos Árabes y Corea del Sur”, celebró.

Yumibanda explica que la caída del riesgo país se da porque el Gobierno ha venido pagando puntualmente sus deudas, aunque para esto haya tenido que dejar de invertir en áreas importantes como la salud. “Inclusive ha dejado de invertir en áreas estratégicas y en lo social, para pagar a los acreedores. Obviamente le van a dar una buena calificación”.

¿Es 2026 un buen año para las industrias?

En el mismo informe, el presidente Noboa además destaca y asegura que, hasta marzo de este año, todas las industrias del país han crecido. “Este trimestre y lo digo con orgullo, todas las industrias del país han crecido, incluso el sector agrícola que se enfrenta a precios internacionales más bajos”.

Los expertos coinciden en que no hay manera de saber si todas las industrias han crecido, por lo que Spurrier menciona que probablemente el presidente se refiera a los rubros y de una visión general.

El analista Larry Yumibanda en cambio indica que estas declaraciones, sin cifras específicas, son un tanto contradictorias con las últimas proyecciones que publicó el Banco Central del Ecuador (BCE), con respecto a las industrias, para el año 2026.

Recientemente el BCE publicó un informe en el que señala que las proyecciones de crecimiento de la industria de manufactura de productos alimenticios para el 2026 es de 3,7 %. Pero, el crecimiento de este rubro en 2025 fue de 8,5 %. Asimismo, el BCE proyecta para las manufacturas de productos no alimenticios un crecimiento de 2.1 %. Pero en el 2025, este rubro creció un 4,2 %.

“Lo que significa que el crecimiento de estas industrias el año pasado fue superior a lo que el BCE proyecta para este 2026. En estas proyecciones se ve claramente que las industrias entrarán en un proceso de desaceleración. 16 de 20 actividades económicas se desaceleran este año”, dice el analista refiriéndose al informe, por lo que concluye que puede que las ventas hayan crecido hasta marzo por precio y no por volumen.

Crecimiento en la construcción

También en el video, el mandatario destacó un crecimiento en el sector de la construcción del 20 % y en las inmobiliarias de un 17,8 %, también en el periodo analizado. “Porque en este año también lanzamos las tasas más bajas de la historia para adquirir tu primera casa. Este es el año de la construcción. La inversión ejecutada pasó de 42 a más de 533 millones de dólares”.

Añadió también que, del primer trimestre de 2025 al primer trimestre de 2026, su Gobierno ha invertido casi 500 millones de dólares en obras, en todas las provincias, sin dar más detalles sobre las obras específicas.