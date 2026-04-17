Luto en la Academia: fallece el arquitecto y urbanista Fredy Olmedo

Publicado por Carlos Isaac Pino Creado: Actualizado:

La arquitectura y la gestión cultural del país están de luto. La mañana de este viernes 17 de abril se confirmó el fallecimiento del arquitecto Fredy Olmedo Ron, una noticia que conmovió al sector tras ser difundida por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y el viceministerio de Cultura.

Olmedo dejó un legado tangible en la identidad visual de la urbe como el cerebro detrás del diseño y construcción del Parque Histórico Guayaquil, el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo (MAAC), y el Museo Los Amantes de Sumpa.

Sin embargo, su compromiso con la ciudad trascendió la piedra; su preocupación constante era la adaptación de Guayaquil al entorno tropical y la convivencia interespecie.

Olmedo fue crítico con un modelo de desarrollo que priorizó la infraestructura dura y la velocidad vehicular en las ciudades, dejando al peatón y a la fauna en la indefensión. "El resultado es una ciudad sin parques adecuados, sin bebederos, sin sombras, donde los animales quedan fuera del diseño", explicó.

Señaló, además, que el diseño urbanístico repetitivo y laberíntico de sectores como Sauces o Mucho Lote dificulta que un animal desorientado encuentre el camino de retorno.

Su última entrevista con EXPRESO

El lunes 13 de abril de 2026, el arquitecto conversó con este Diario para brindar su opinión sobre cómo la infraestructura local amplifica la sensación de calor, producto de las altas temperaturas registradas en este mes de abril, junto con sus cortes de energía.

Denunció que la mayoría de las construcciones en sectores populares —de bloque y zinc— son "hornos invivibles" y propuso sistemas de climatización pasiva como solución inmediata. También alertó sobre la fragilidad del sistema eléctrico, cuyos cables de distribución han cumplido su ciclo de vida de 20 años sin ser reemplazados.

Más allá de los hitos arquitectónicos que levantó, Olmedo dejó un diagnóstico crudo en sus últimos días. Su lectura sobre el diseño urbano local y el abandono animal en Guayaquil aterriza en una sola exigencia: replantear el modelo urbano.