El calor impulsa las ventas de enfriadores, pero asfixia a un sistema eléctrico insuficiente

Publicado por Carlos Isaac Pino Creado: Actualizado:

Esta vez, el sol fue cómplice de las ventas en la Bahía, centro de Guayaquil. La ola de calor advertida por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) desde el 11 de abril se hizo sentir y animó a los ciudadanos a comprar dispositivos para tener un descanso fresco de fin de semana.

Los ventiladores se ofertan en diferentes tamañosMIGUEL CANALES

Un buen momento para vender ventilación

“En mi local tenemos en stock 1.000 ventiladores por mes; el domingo vendí todos los que tenía en bodega”, cuenta la administradora del local Anainte, ubicado entre Olmedo y Malecón. Otros comercios aledaños que no vendían estos aparatos, ahora los exhiben porque la oportunidad de mercado no se deja pasar.

Algunos locales de productos textiles empezaron a ofrecer ventiladores.MIGUEL CANALES

Por las aceras desfilaban cargas de aires acondicionados para oficinas o almacenes. Clemente Vargas, un comerciante de la zona, dice que el calor fue el despunte de su negocio. “Suelo vender dos o tres aires a la semana. Solo el fin de semana vendí 50”, detalla.

Los aires acondicionados salían y entraban de almacenes por docenas.MIGUEL CANALES

Los ventiladores recargables compiten a la par. José Ruiz los cotiza desde 13 hasta 60 dólares. Gerardo Tigsel, a su lado, asiente: “Está buena la venta”. Cuentan que la gente está alerta y también compra focos recargables y bancos de poder para los celulares. Rosaura Lara adquirió uno. “Llevo mercadería para mi local en Naranjito. Vivo en Milagro y se va mucho la luz. El comercio es malo, y si vienen más cortes, esto sube de precio”, narra.

Los ventiladores oscilaban entre los 13 dólares hasta los 60.MIGUEL CANALES

Pero sin luz, ¿dónde se conectan?

Todos estos dispositivos se conectarán, elevando la demanda eléctrica, una de las justificaciones del Gobierno para los cortes de energía que enervaron a una comunidad sofocada. ¿Pueden prevenirse estos episodios? La sobrecarga por aires acondicionados tiene fundamento técnico, pero no es excusa absoluta.

Los moradores de Ietel volvieron a las velas ante la falta de luz.MIGUEL CANALES

Sofía Vinueza, representante del Colegio de Ingenieros Eléctricos del Guayas, explica que la crisis es multifactorial. “Tenemos falencias en generación, en transmisión y en distribución”. En un sistema bien planificado, los incrementos de demanda por el calor deberían estar previstos. Vinueza detalla que los apagones derivan de una capacidad limitada, falta de mantenimiento e infraestructura caduca.

“Hay transformadores que tienen más de 30 años de vida, entonces empieza a fallar uno, empieza a fallar otro”. Ella opina que el Estado carece de recursos para un plan masivo, lo que vuelve urgente destrabar la inversión privada.

Calor que no va a bajar

Este colapso encuentra un aliado en una ciudad que retiene calor. El urbanista Fredy Olmedo cuestiona la falta de áreas verdes. “No entiendo cómo los Municipios siguen aprobando proyectos inmobiliarios grandes con cero vegetación”. Esto consolida las llamadas ‘islas de calor’.

Sombrillas, gorras y botellas de agua se convierten en aliados frente al sol intenso en las calles.Miguel Canales

La situación es crítica en sectores populares. El urbanista afirma que la mayoría de las construcciones en Guayaquil son autogestionadas con bloques de cemento y techos de zinc. “Es un horno en estas condiciones, casas invivibles”. Olmedo propone sistemas de climatización pasiva y corredores verdes nativos para enfriar la urbe. También advierte que los cables eléctricos, cuya vida útil es de 20 años, fallan al desgastarse más rápido por estas temperaturas extremas.

El futuro no da respiro. María del Pilar Cornejo, directora del Centro Internacional del Pacífico para la Reducción del Riesgo de Desastres (Espol), explica que el anticiclón del Pacífico suprimió la formación de las nubes, dejando paso directo a la radiación.

Aunque hay una transición a la época seca, Cornejo advierte un factor innegable: “Tenemos este cambio climático que hace que todo suba, aumenta el número de días con temperaturas extremas”

Guayaquil enfrenta una semana de calor extremo, con temperaturas de hasta 35 °C y sensación térmica cercana a los 39 °C.Miguel Canales

La tendencia es irreversible. “No es el único año que vamos a tener esta ola de calor; esto se va a repetir con mayor frecuencia a medida que el planeta se sigue calentando”. La información para mitigar el impacto ya existe; el desafío es que se empiece a usar.