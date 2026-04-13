Cortes de luz en Guayaquil: Barrios denuncian hasta 17 horas sin energía eléctrica

Publicado por Freddy Josue Andrade Andrade Creado: Actualizado:

Sectores como Alborada e Ietel reportan cortes de hasta 17 horas, afectando descanso, alimentos y actividades diarias de los ciudadanos.



Autoridades atribuyen los cortes al aumento de demanda por el calor, asegurando que buscan evitar fallas mayores en el sistema.

En zonas como Cristo del Consuelo los apagones son constantes, con interrupciones diarias que generan preocupación.



Los cortes de energía eléctrica han vuelto a impactar a varios sectores de Guayaquil. A la redacción de EXPRESO han llegado múltiples denuncias ciudadanas que advierten interrupciones prolongadas del servicio, en algunos casos de hasta 17 horas consecutivas, lo que ha generado malestar y afectaciones en la vida diaria.

Varios sectores afectados por la falta de luz en Guayaquil

En sectores como Ietel, moradores reportan extensos periodos sin suministro. Ezequiel Benavides, residente del sector, aseguró que se ha enfrentado al menos 15 horas sin electricidad.

"No se puede descansar, el calor es insoportable y tampoco he podido seguir con mis actividades normales. Todo se paraliza", expresó, visiblemente afectado por la situación.

En esta zona, de hecho se observó en redes sociales que las personas hasta han optado por dormir en los carros ante el calor que se sentía en las viviendas de la zona.

En la ciudadela Alborada, el panorama no es distinto. Habitantes de varias etapas denuncian cortes que han alcanzado hasta 17 horas. “Es demasiado tiempo sin luz, los alimentos se dañan y no hay una explicación clara”, reclamó Fabián Cobeña, quien vive en la octava etapa.

Algunos moradores del norte han denunciado que debido a los cortes de luz no han podido trabajar con normalidad, lo que también les ha representado pérdidas económicas.

Barrios del sur también sufren los cortes

Otros sectores como las Acacias también han reportado fallas constantes. Cristopher Cedeño, habitante del sector, afirmó que las interrupciones se repiten durante la semana. "A veces vuelve, pero se vuelve a ir. Es inestable y eso afecta todo, desde el trabajo hasta la seguridad", manifestó.

En el sur, moradores del sector Cristo del Consuelo aseguran que los apagones son frecuentes, con interrupciones diarias de al menos cinco horas. "Esto ya es parte de la rutina. Todos los días se va la luz y nadie nos da soluciones", indicó María Torres, residente de la zona.

Frente a estos reclamos, la tarde del domingo 12 de abril, la ministra de Energía, Inés Manzano, explicó que algunas cortes responden a la alta demanda provocada por las elevadas temperaturas. Según se indica, estas medidas buscan evitar fallas mayores en el sistema eléctrico en la subestación estación Dos Cerritos.