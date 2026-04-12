Indignación en La Aurora y Samborondón: Crecen las quejas por cortes de luz y fallas en el agua

Publicado por Freddy Josue Andrade Andrade Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Cortes de luz y fallas de agua han sido constantes entre el 11 y 12 de abril, afectando actividades diarias y generando malestar en residentes.





Habitantes de las urbanizaciones de la avenida León Febres Cordero y la avenida Samborondón exigen acciones por parte de las autoridades



​La situación también se repite en diversas zonas de Guayaquil. Los cortes de luz y agua incomodan al ciudadano

La noche del sábado 11 de abril y la mañana de este sábado 12 de abril estuvieron marcadas por interrupciones en el servicio eléctrico en sectores de La Aurora y, en el cantón Daule y en Samborondón.

A estas fallas se sumó un nuevo problema: baja presión en el suministro de agua potable durante las primeras horas del día, lo que generó malestar entre los residentes.

Los cortes de energía, según relatan los moradores, se extendieron por varias horas en distintas urbanizaciones, afectando actividades cotidianas y generando preocupación, especialmente en hogares con niños y adultos mayores. A esto se añadió la disminución en el caudal de agua , que complicó las tareas básicas en los hogares.

La Aurora reclama que la problemática es repetida

Los habitantes de la zona aseguran que no se trata de un hecho aislado. Por el contrario, sostienen que este tipo de inconvenientes se ha vuelto recurrente en las últimas semanas, tanto en el servicio eléctrico como en el abastecimiento de agua potable.

"Esto pasó seguido. Ayer en la noche se fue la luz y hoy amanecemos sin agua suficiente. No se puede vivir así", manifestó Andrea Pinto, residente de La Joya , quien aseguró que ha tenido que reorganizar sus actividades diarias por estas interrupciones.

En Villa Club, la percepción es similar. Carlos Mendoza, morador del sector, señaló que los cortes afectan incluso el teletrabajo. "Uno depende de la luz y del internet. Cada vez que se va la energía, todo se paraliza. Y si encima no hay agua, es peor", indicó.

Samborondón, la zona más exclusiva, no se salva del problema

Desde la vía a Samborondón, María Fernanda Torres también expresó su preocupación. "No hay avisos, simplemente se va la luz o baja el agua. Tenemos niños pequeños y esto complica todo, desde cocinar hasta bañarlos", comentó.

En La Puntilla, otro de los sectores afectados, los reclamos apuntan a la frecuencia de los problemas. "No es la primera vez que pasa. Ya es constante. Pagamos por servicios que deben ser eficientes", cuestionó Jorge Ramírez, quien además pidió respuestas a las autoridades.

"Uno invierte en vivir en una zona como esta esperando estabilidad, pero la realidad es otra. Se va la luz, el agua falla y nadie da explicaciones", señaló Paola Viteri, habitante del sector.

La situación, según coinciden varios ciudadanos, refleja una problemática más amplia que también se replica en Guayaquil , donde en los últimos meses se han reportado interrupciones tanto en el servicio eléctrico como en el suministro de agua potable.

Por su parte CNEL ha dado varios anuncios oficiales en sus redes sociales. Sin embargo, esto no convence a la ciudadanía que espera acciones por parte de las autoridades.