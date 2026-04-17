Agente de tránsito es agredido en el norte de Quito: AMT rechaza la violencia y detalla lo ocurrido

Publicado por IVONNE MANTILLA Creado: Actualizado:

Un nuevo hecho de violencia contra un funcionario público se registró en el norte de la capital, generando preocupación ciudadana y un pronunciamiento oficial de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

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Un miembro de la AMT sufrió una agresión física por parte de un guardia de seguridad en el sector de la Plaza de Toros, cerca del ingreso a la parada Jipijapa del Metro, en la avenida Tomás de Berlanga.

Detalles de la agresión

Según relata el propio agente en un video difundido en redes sociales, el incidente ocurrió mientras cumplía sus funciones. El guardia lo habría pateado, provocando la caída de sus lentes y teléfono celular, los cuales resultaron dañados.

Cuando el agente intentó recoger sus pertenencias, el agresor volvió a atacarlo, propinándole un rodillazo en el rostro. Esta situación desencadenó una reacción defensiva por parte del funcionario.

La confrontación escaló rápidamente hasta que ambos terminaron en el suelo, donde el agente logró someter al guardia, exigiendo que se haga responsable por los daños ocasionados a su teléfono.

Pronunciamiento oficial de la AMT

Ante la difusión del video, la Agencia Metropolitana de Tránsito emitió un comunicado oficial en el que explica el contexto del hecho:

El agente se encontraba cumpliendo sus funciones en la estación del Metro Iñaquito, cuando detectó un vehículo estacionado sobre la acera. En ejercicio de sus competencias, solicitó al conductor retirar el automotor.

Según la entidad, el guardia de seguridad de un establecimiento cercano reaccionó de manera violenta, lo que llevó al agente a intentar controlar la situación.

El incidente fue reportado al ECU 911, tras lo cual acudió personal de la Policía Nacional. En el lugar se realizó una conciliación, luego de que el guardia ofreciera disculpas por lo ocurrido.

Rechazo a la violencia

La AMT rechazó de forma categórica cualquier tipo de agresión contra sus funcionarios y reiteró su compromiso con la seguridad vial, así como con el respeto al trabajo de los agentes civiles de tránsito.