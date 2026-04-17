Perros en estado crítico fueron rescatados en Quito por la Unidad de Bienestar Animal

Publicado por IVONNE MANTILLA Creado: Actualizado:

La Unidad de Bienestar Animal (UBA) realizó el rescate de dos perros llamados Rufino y Abril, quienes fueron encontrados en condiciones severas de desnutrición en el sector de La Armenia, en el suroriente de Quito, tras una alerta ciudadana que activó el operativo de intervención.

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El procedimiento se ejecutó este jueves 16 de abril de 2026, cuando personal municipal acudió a una vivienda particular y halló a los dos canes en estado crítico, confinados en una terraza sin las condiciones mínimas de bienestar animal.

Rufino, el caso más grave: desnutrición avanzada

De acuerdo con el informe técnico de la UBA, ambos animales presentaban una condición corporal alarmante, evidenciando un cuadro de desnutrición severa. El caso más preocupante fue el de Rufino, un perro de aproximadamente 10 años de edad, cuyo estado de salud era el más deteriorado.

Las imágenes levantadas durante la inspección confirmaron la gravedad del caso, lo que llevó a las autoridades a determinar una posible situación de mala tenencia de animales de compañía.

Retiro inmediato y sanciones en curso

Según detalló la UBA en su cuenta oficial en X, los tutores de los canes no pudieron justificar adecuadamente el estado de salud de los animales ni demostrar que recibían atención veterinaria oportuna.

“Al evidenciar una mala tenencia por parte de sus tutores —quienes no pudieron justificar su estado de salud, ni les brindaron atención veterinaria oportuna— se procedió de inmediato con su retiro definitivo”, indicó la entidad municipal.

Tras la intervención, los agentes levantaron el respectivo informe de flagrancia. Los responsables podrían enfrentar sanciones económicas superiores a los 5.000 dólares, conforme a la normativa vigente de bienestar animal.

Rufino y Abril reciben atención veterinaria

Actualmente, Rufino y Abril permanecen bajo resguardo en centros especializados de la Unidad de Bienestar Animal, donde reciben atención médica, hidratación y tratamiento nutricional para estabilizar su estado de salud.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a denunciar casos de maltrato o negligencia animal, con el objetivo de proteger la vida y el bienestar de los animales de compañía en la ciudad.