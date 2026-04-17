Nuevo caso de escopolamina en Quito: roban vehículo a jóvenes en la Universidad Central

Publicado por IVONNE MANTILLA Creado: Actualizado:

Un nuevo caso de delincuencia con uso de escopolamina encendió las alertas en Universidad Central del Ecuador, luego de que dos jóvenes de aproximadamente 20 años fueran víctimas de un robo en el sector de la calle Ulloa, en el centro-norte de la capital.

Le invitamos a que lea: Más de 2.400 sanciones en Quito revelan peligrosas prácticas en el transporte público

Cómo ocurrió el ataque

De acuerdo con versiones preliminares, los jóvenes se encontraban dentro de un vehículo cuando fueron abordados por cinco personas —tres mujeres y dos hombres— que iniciaron una conversación aparentemente amistosa. Durante el contacto, los sospechosos les ofrecieron una funda con papas fritas que, presuntamente, contenían escopolamina.

Minutos después de consumir el alimento, las víctimas perdieron el conocimiento, quedando completamente vulnerables ante el grupo delictivo.

Robo del vehículo y huida

Los delincuentes aprovecharon el estado de indefensión para sustraer el automóvil y pertenencias personales. Posteriormente, se dirigieron al domicilio de uno de los afectados con la intención de continuar el robo. Sin embargo, al notar la presencia de otras personas en la vivienda, abandonaron el lugar y huyeron.

Familiares de uno de los jóvenes alertaron sobre graves consecuencias tras la exposición a la sustancia. Según indicaron, el afectado presenta alteraciones neurológicas: “No comprende muchas cosas, desvaría por momentos”, relataron.

Cámaras de seguridad registraron sobre un nuevo caso de escopolamina en Quito deja a dos jóvenes afectados y sin su vehículo en la calle Ulloa.Captura de video

Alerta de las autoridades

La Policía Nacional del Ecuador confirmó que la escopolamina —también conocida como “burundanga”— es utilizada por redes delictivas para anular la voluntad de las personas y facilitar robos, especialmente en zonas urbanas y de alta concurrencia.

Recomendaciones de seguridad

Ante este tipo de delitos, las autoridades reiteran medidas preventivas:

No aceptar alimentos, bebidas u objetos de personas desconocidas.

Evitar interactuar con extraños en espacios públicos sin precaución.

Reportar comportamientos sospechosos a las autoridades.

Las investigaciones continúan para identificar a los responsables de este caso, mientras crece la preocupación ciudadana por el resurgimiento de esta modalidad delictiva en Quito.