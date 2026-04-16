Indignación en Rumiñahui: rescatan a perro que habría sido usado como carnada en peleas clandestinas

Publicado por IVONNE MANTILLA Creado: Actualizado:

Un nuevo caso de maltrato animal ha generado indignación ciudadana. Un perro fue rescatado en estado crítico tras presuntamente haber sido utilizado como carnada para entrenar a otros perros de pelea en el cantón Rumiñahui, al suroriente de Quito.

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El hecho fue reportado el miércoles 15 de abril de 2026 por la organización Fundación Lucky Bienestar Animal, luego de recibir la alerta de un ciudadano.

Hallazgo en Jatumpungo

El animal fue encontrado alrededor de las 19:00 en la avenida Atahualpa, sector Jatumpungo, en el Valle de los Chillos, específicamente en la zona de Torromiñano.

De acuerdo con el reporte, el perro —un mestizo con rasgos de Golden Retriever, de aproximadamente 4 años— presentaba signos evidentes de extrema violencia. Según testimonios, habría sido colgado con una soga mientras otros perros lo atacaban, lo que refuerza la sospecha de su uso en peleas clandestinas.

Estado crítico y atención de emergencia

Katynka Cevallos, miembro de la fundación, informó que el can fue trasladado de inmediato a un centro veterinario, donde ingresó al área de cuidados críticos.

Durante la evaluación médica, se confirmó la gravedad de las lesiones: el animal presentaba mutilaciones severas, incluyendo la pérdida de sus testículos, múltiples heridas y complicaciones respiratorias.

Además, los veterinarios detectaron afectaciones pulmonares —cuyo origen aún no se determina, pudiendo estar relacionadas con el frío o los golpes— y un proceso infeccioso avanzado.

Actualmente, el perro permanece en procedimiento de emergencia y su estado es delicado. Los pronósticos se mantienen reservados mientras los especialistas trabajan para estabilizarlo.

Posibles redes clandestinas y temor a denunciar

El caso fue alertado por un ciudadano que, por miedo a represalias, no pudo intervenir directamente. Cevallos menciona que esta situación evidencia una problemática recurrente: el temor a denunciar posibles actividades ilegales como las peleas de perros.

Organizaciones animalistas advierten que este tipo de prácticas, además de ser ilegales, podrían estar vinculadas a redes clandestinas que operan en distintos sectores de la ciudad.

Maltrato animal en aumento

Este hecho vuelve a poner en evidencia el incremento de casos de crueldad animal en Quito y sus alrededores. Activistas señalan que la falta de denuncias y la escasa intervención oportuna permiten que estos delitos continúen.

De acuerdo con el Código Orgánico Integral Penal (COIP), el maltrato animal que cause lesiones graves o la muerte puede ser sancionado con penas de hasta tres años de prisión, además de multas económicas.

Exigen investigación y apoyo ciudadano

Colectivos de protección animal exigen a las autoridades iniciar una investigación inmediata para identificar y sancionar a los responsables.

Asimismo, la Fundación Lucky Bienestar Animal hizo un llamado urgente a la ciudadanía para colaborar con la difusión del caso, aportar insumos médicos y brindar cualquier información que permita esclarecer lo ocurrido.

“No podemos normalizar la crueldad”, enfatizaron desde la organización.