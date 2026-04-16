AMC clausura pollera ilegal en Quito y halla fruta robada valorada en $ 30.000

Publicado por IVONNE MANTILLA Creado: Actualizado:

La Agencia Metropolitana de Control (AMC) clausuró una distribuidora informal de pollos ubicada en el sector de Chillogallo, al sur de Quito, tras detectar que operaba sin los permisos correspondientes.

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Robo de camión

Durante el operativo, las autoridades hallaron en el interior del inmueble una gran cantidad de fruta presuntamente robada, valorada en aproximadamente 30.000 dólares.

La intervención se ejecutó en coordinación con la Policía Nacional del Ecuador, que solicitó apoyo para inspeccionar el local como parte de una investigación relacionada con el robo de un camión ocurrido días atrás en una vía del país.

De acuerdo con información preliminar, el vehículo fue recuperado; sin embargo, parte de la mercancía sustraída habría sido trasladada hasta esta distribuidora.

Gustavo Chiriboga, supervisor metropolitano de la AMC, indicó que el establecimiento informal presuntamente funcionaba como una bodega ilegal para almacenar la fruta robada, principalmente mandarina, con el objetivo de comercializarla en distintos puntos del Distrito Metropolitano.

Investigaciones en curso

Como resultado del operativo, la Policía detuvo a cinco personas y retuvo cuatro vehículos que se encontraban dentro del inmueble, los cuales serán utilizados como parte de las investigaciones en curso.

Según el Código Municipal, el funcionamiento de este tipo de negocios sin los permisos correspondientes puede acarrear sanciones de hasta 15 salarios básicos unificados, lo que supera los $ 7.000.

Las autoridades señalaron que estas acciones forman parte de operativos conjuntos entre instituciones para intervenir espacios que incumplen la normativa y que podrían estar vinculados a actividades irregulares. Además, indicaron que los controles continuarán en diferentes sectores para reforzar la seguridad y el orden en la capital.