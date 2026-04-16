Metro de Quito adjudica contrato de mantenimiento por $ 62,1 millones tras procesos fallidos

Publicado por IVONNE MANTILLA Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Metro de Quito adjudica mantenimiento por $62,1 millones el 15 de abril de 2026 tras retrasos en contratación pública.

EPMMQ otorga contrato a consorcio internacional para garantizar operación, seguridad y tecnología del sistema subterráneo.

Contrato cubrirá infraestructura, túneles, vías y telecomunicaciones por cinco años con ahorro superior a $10 millones.

El Metro de Quito dio un paso clave para garantizar la sostenibilidad de su operación. Luego de más de dos años y medio desde su entrada en funcionamiento, iniciada el 1 de diciembre de 2023, el sistema capitalino concretó la adjudicación de su contrato de mantenimiento integral.

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La Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito (EPMMQ) informó este 15 de abril de 2026 que el servicio fue otorgado al Consorcio Ferroviario Metro de Quito, conformado por compañías de Francia, Panamá y Ecuador.

Un contrato estratégico para la operación del Metro

El contrato contempla la ejecución de mantenimiento preventivo y correctivo durante cinco años, con una inversión de 62,1 millones de dólares.

Según la entidad municipal, este monto representa un ahorro superior a los 10 millones de dólares frente al presupuesto referencial inicial.

El servicio cubrirá cuatro áreas fundamentales del sistema:

Infraestructura: talleres, cocheras, 15 salidas de emergencia y 13 pozos de bombeo con compuertas de seguridad.

Superestructura: más de 22 kilómetros de túneles, 26 vías férreas, carriles y sistemas de lubricación.

Sistemas electromecánicos: ventilación, protección contra incendios y señalética.

Telecomunicaciones: control operativo, telefonía, videovigilancia, megafonía, radio TETRA y sistemas de información al usuario.

Este alcance es clave para asegurar la continuidad, seguridad y eficiencia del transporte subterráneo que moviliza diariamente a miles de usuarios en Quito.

Un contrato estratégico para la operación del Metro

La adjudicación del contrato no estuvo exenta de complicaciones. En agosto de 2025, el proceso fue cancelado debido a fallas en el portal del Sistema Nacional de Contratación Pública. Previamente, en 2024, una adjudicación similar no se concretó por la falta de garantías por parte del consorcio ganador.

En la convocatoria más reciente, cuya apertura de ofertas se realizó el 17 de marzo de 2026, participaron cuatro empresas internacionales:

Ingenieros en Mantenimiento Aplicado S.A. (México)

China Railway First Group Co. Ltd.

Constructora Gallo Meda S.A. de C.V. (México)

Consorcio Ferroviario Metro de Quito

Próximos pasos antes de la firma

El consorcio adjudicado deberá cumplir con una serie de requisitos antes de la firma del contrato. Tendrá un plazo de hasta 30 días para presentar documentación habilitante, incluyendo garantías, domiciliación de empresas extranjeras y la conformación legal en Ecuador, conforme a las exigencias de la Superintendencia de Compañías.

Mientras se completa este proceso, el mantenimiento del sistema continuará bajo responsabilidad del equipo técnico de la empresa municipal, lo que permitirá mantener la operación sin interrupciones.