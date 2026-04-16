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Minutocorp y Jungheinrich Ecuador ponen la primera piedra para la nueva matriz de la empresa alemana

Minutocorp y Jungheinrich Ecuador colocaron la primera piedra en ALMAX Plus, en Samborondón, para la construcción de la nueva matriz de la compañía alemana

Stefania Massa
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Stefania Massa

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Autoridades, directivos e invitados participaron en el inicio de este proyecto enfocado en el desarrollo logístico y operativo del sector.

La obra contempla una inversión superior a 4 millones de dólares, ejecutada bajo el modelo ‘build to suit’ en un terreno de 5.730,33 m². El espacio incluirá bodegas, oficinas corporativas y talleres, para optimizar procesos, fortalecer la capacidad técnica y reducir tiempos de respuesta en el ámbito industrial.

“Nos llena de orgullo que una firma de la talla de Jungheinrich confíe en nuestra visión para edificar su nueva matriz en un espacio que hemos dispuesto estratégicamente para facilitar su expansión y funcionamiento. El inicio de este proyecto, cuya construcción está prevista en un plazo de 10 meses y que arrancará este 2026, es un reflejo de nuestro compromiso por brindar infraestructuras que impulsen el desarrollo continuo y el desempeño del sector productivo en el país”, expresó David Concha Neme, director ejecutivo de Minutocorp.

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Eduardo Morán, director general de Jungheinrich; Juan José Yúnez, alcalde de Samborondón; David Concha Neme, director ejecutivo Minutocorp; y David Concha Becerra, gerente general Minutocorp.

Eduardo Morán, director general de Jungheinrich; Juan José Yúnez, alcalde de Samborondón; David Concha Neme, director ejecutivo Minutocorp; y David Concha Becerra, gerente general Minutocorp.Miguel Canales // EXPRESO

Primera piedra de la nueva matriz de Jungheinrich Ecuador en ALMAX Plus, Samborondón, de Minutocorp

Wilfried Meinlschmidt y Jörg Zehnle.

Wilfried Meinlschmidt y Jörg Zehnle.Miguel Canales // EXPRESO

Primera piedra de la nueva matriz de Jungheinrich Ecuador en ALMAX Plus, Samborondón, de Minutocorp

Armando Neira, Wimper Morán, John Landizabal, Leyter Cruz y Luis Fernando del Hierro.

Armando Neira, Wimper Morán, John Landizabal, Leyter Cruz y Luis Fernando del Hierro.Miguel Canales // EXPRESO

Primera piedra de la nueva matriz de Jungheinrich Ecuador en ALMAX Plus, Samborondón, de Minutocorp

Alejandro Pera, Glaucia Ramírez, Irina Reyes y Priscila Ortega.

Alejandro Pera, Glaucia Ramírez, Irina Reyes y Priscila Ortega.Miguel Canales // EXPRESO

Primera piedra de la nueva matriz de Jungheinrich Ecuador en ALMAX Plus, Samborondón, de Minutocorp

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