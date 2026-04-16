Minutocorp y Jungheinrich Ecuador ponen la primera piedra para la nueva matriz de la empresa alemana

Publicado por Stefania Massa Creado: Actualizado:

Autoridades, directivos e invitados participaron en el inicio de este proyecto enfocado en el desarrollo logístico y operativo del sector.

La obra contempla una inversión superior a 4 millones de dólares, ejecutada bajo el modelo ‘build to suit’ en un terreno de 5.730,33 m². El espacio incluirá bodegas, oficinas corporativas y talleres, para optimizar procesos, fortalecer la capacidad técnica y reducir tiempos de respuesta en el ámbito industrial.

“Nos llena de orgullo que una firma de la talla de Jungheinrich confíe en nuestra visión para edificar su nueva matriz en un espacio que hemos dispuesto estratégicamente para facilitar su expansión y funcionamiento. El inicio de este proyecto, cuya construcción está prevista en un plazo de 10 meses y que arrancará este 2026, es un reflejo de nuestro compromiso por brindar infraestructuras que impulsen el desarrollo continuo y el desempeño del sector productivo en el país”, expresó David Concha Neme, director ejecutivo de Minutocorp.