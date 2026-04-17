¿El fin del mejor Joao Rojas? Deportólogos dudan que recupere su nivel en Barcelona SC

Publicado por Christopher Montalván Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Joao Rojas será operado de ligamentos en Chicago por el médico de los Bulls y White Sox.



Especialistas advierten que la cuarta cirugía pone en riesgo el alto nivel del extremo torero.





El 10 de Barcelona SC tendría mínimo seis meses de baja tras fallar su tratamiento conservador inicial.

La posibilidad de que Joao Rojas pueda retomar su mejor nivel futbolístico en Barcelona luce desalentadora. El extremo de 28 años pasará al quirófano por cuarta ocasión, esta vez, para tratar una lesión de ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda.

Los deportólogos Pablo Sarmiento y Óscar Concha coincidedieron en que una recuperación de este tipo podría tardar seis meses. Es decir, la ‘sota’ del Ídolo podría volver a las canchas en las últimas semanas de octubre, en plena recta final de temporada.

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“Si se rompió el ligamento cruzado hace ya tiempo y existe una inestabilidad es porque se debió dañar los meniscos también. Lo normal es que la reconstrucción se ligamentice y eso demora seis meses”, afirmó Sarmiento, docente de la carrera de Ciencias de la Actividad Física y Deportes de la Universidad Católica de Cuenca.

La relación de Rojas y las lesiones abrió un nuevo capítulo de una complicada carrera (ver gráfico). En julio de 2022, el entonces jugador del Monterrey sufrió una rotura del ligamento cruzado en su rodilla izquierda que lo marginó durante siete meses. Tres años después, en noviembre de 2025, durante el Barcelona vs. Liga de Quito, recibió un golpe en la misma rodilla que ahora ha derivado en una nueva operación.

Rojas reveló que decidió someterse a cirugía porque el “tratamiento conservador” que le permitió jugar el primer semestre con los toreros “no evolucionó como esperaba”, a lo que Sarmiento cuestionó que ese tratamiento haya sido el ideal.

Joao Rojas disputó sus últimos minutos con Barcelona en la serie copera de Libertadores ante Botafogo.MARCOS PIN

“El problema es que eso funciona para personas que no son deportistas de alto rendimiento. Las fuerzas que genera en esa rodilla, al correr, al girar y al saltar no da estabilidad en ese tipo de recuperación tan pasiva... posiblemente tenga ahora tenga una lesión más complicada”, afirmó.

Por su parte, Concha advirtió que la recurrencia de lesiones del futbolista ecuatoriano podría impedirle alcanzar la mejor versión de su carrera. Esto afectaría incluso su futuro en otros clubes. “Es una historia deportiva muy lamentable. No podrá alcanzar el alto nivel deportivo que pudo tener sin lesiones. De hecho, sus posibilidades de nuevos contratos y transferencias se ven fuertemente afectados”, señaló.

En tanto Sarmiento agregó que Rojas deberá cumplir varias etapas de recuperación para lograr un retorno exitoso a las canchas. “Viene la recuperación psicológica, física y la ‘fantasma’: si come bien, si duerme bien, si se cuida de las farras”.

"Siempre le deseamos lo mejor a un jugador pero cada caso es un mundo diferente", cerró.

¿Quién es Jorge Chahla, el cirujano de Joao Rojas?

El Dr. Jorge Chahla es un reconocido cirujano ortopedista argentino.Cortesía

Rojas viajará en los próximos días a Chicago, Estados Unidos, para someterse a la intervención quirúrgica en su rodilla. Será operado por el doctor Jorge Chahla, reconocido cirujano ortopedista argentino, especializado en medicina deportiva compleja y cirugía de cadera, rodilla y hombro.

Es una eminencia global en el tratamiento de lesiones de ligamentos y cartílagos, destacándose por atender a atletas de élite de la MLB, MLS y NFL. Ha publicado más de 300 artículos científicos y es pionero en el uso de tecnologías mínimamente invasivas para acelerar la recuperación deportiva.

Ejerce en el Rush University Medical Center en Chicago.