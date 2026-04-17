Miller Bolaños y una salida más de Emelec en medio de la crisis del club azul, ¿qué pasó?

Publicado por Jerson Ruiz Creado: Actualizado:

Esto debes de saber Emelec pierde a su número 10 en medio de una crisis deportiva.





Guayaquil City descartó su llegada pese a los rumores iniciales.

Miller Bolaños solo estuvo en 6 partidos de LigaPro con Emelec

El ciclo de Miller Bolaños en Emelec habría llegado a su punto final. El experimentado atacante no continuaría en el club azul en el 2026, luego de una serie de situaciones disciplinarias y desacuerdos internos que terminaron por romper la relación con la dirigencia eléctrica. Fuentes periodisticas cercana al club ya lo adelantaron.

El episodio que habría marcado el antes y el después fue la expulsión sufrida en el compromiso ante Mushuc Runa. A ese hecho se sumó un problema relacionado con el incumplimiento del toque de queda establecido por el club, lo que generó malestar en la directiva y el cuerpo técnico. Desde ese momento, la continuidad del futbolista comenzó a verse cada vez más lejana.

Lo que se sabe del caso Miller - Emelec

Sin embargo, los inconvenientes no fueron únicamente deportivos. Desde el inicio de la temporada ya existían diferencias en torno a temas contractuales, salarios y situaciones disciplinarias que fueron desgastando la relación entre el jugador y la institución. La acumulación de estos factores terminó por hacer inevitable su salida.

Estuvo en seis partidos en LigaPro

En lo futbolístico, el aporte de Bolaños en la presente temporada fue limitado. El delantero apenas disputó seis partidos oficiales, sumando 335 minutos en cancha. Durante ese tiempo logró marcar un gol y recibió una tarjeta amarilla, números que quedaron por debajo de lo esperado para un jugador llamado a ser referente y conductor del equipo.

Emelec busca su tercera victoria de local en el estadio Capwell.Archivo

La salida del atacante representa un golpe sensible para Emelec, que atraviesa un momento complicado en la tabla de posiciones y lucha por salir de los últimos lugares. La ausencia de su tradicional número 10 deja un vacío en el plantel en medio de la necesidad urgente de resultados.

Sobre su futuro, el nombre de Bolaños fue vinculado en los últimos días con Guayaquil City. Sin embargo, desde el conjunto ciudadano se dejó claro que la posición creativa ya está cubierta por Damián Díaz, por lo que, al menos por ahora, no existe una negociación en marcha.

Así, el final de Miller Bolaños en Emelec se escribe en medio de polémicas y decisiones disciplinarias que marcaron el cierre de una etapa que generó altas expectativas en la hinchada azul.