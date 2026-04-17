Secretario de Guerra de EE.UU. cita frase de Pulp Fiction como versículo bíblico en una misa

Publicado por Nadia Larco Bravo Creado: Actualizado:

Durante la misa en el Pentágono el miércoles 15de abril, Pete Hegseth pronunció un discurso que fusionaba un versículo bíblico con un fragmento de la famosa película Pulp Fiction, protagonizada por Samuel L. Jackson y John Travolta. El secretario recitó: “El camino del aviador caído está plagado por todas partes de las iniquidades de los egoístas y la tiranía de los hombres malvados. Bendito sea aquel que, en nombre de la camaradería y el deber, guía a los perdidos a través del valle de la oscuridad…”.

Acto seguido, añadió: “Y castigaré con gran venganza y furia a quienes intenten capturar y destruir a mi hermano. Y sabrás que mi indicativo es Sandy One cuando descargue mi venganza sobre ti, y amén”. La similitud con el monólogo de Jules Winnfield en Pulp Fiction es evidente, aunque Hegseth introdujo referencias militares como “Sandy One”, un indicativo de equipos de rescate de pilotos derribados.

Comparación con el monólogo de la película

En la cinta de Quentin Tarantino, el personaje interpretado por Samuel L. Jackson recita una versión ficticia de Ezequiel 25:17: “El camino del hombre recto está por todos lados rodeado por las injusticias de los egoístas y la tiranía de los hombres malos. Bendito aquel que, en nombre de la caridad y de la buena voluntad, saque a los débiles del valle de la oscuridad…”.

La diferencia entre ambos discursos es mínima, Hegseth reemplazó términos como “caridad” por “camaradería” y añadió referencias militares, pero la estructura y el tono son prácticamente idénticos. Esta coincidencia llevó a que muchos usuarios en redes sociales señalaran que el secretario había confundido un guion cinematográfico con un versículo bíblico auténtico.

La defensa del Pentágono

Ante la polémica, Sean Parnell, jefe de prensa del Pentágono, emitió un comunicado en el que aseguró que Hegseth compartió una “oración personalizada” conocida como la oración CSAR, utilizada por los equipos Sandy-1 en operaciones de rescate. Según Parnell, esta oración se inspira tanto en Ezequiel 25:17 como en los diálogos de Pulp Fiction.

El comunicado acusó a quienes criticaban al secretario de difundir “noticias falsas” y desconocer la tradición militar. Sin embargo, la defensa no logró convencer a la opinión pública, que rápidamente viralizó la intervención bajo el mote de “el evangelio según Tarantino”.

Las redes sociales se llenaron de memes y comentarios irónicos, calificando a Hegseth de “cristiano falso” y “payaso”. La controversia se amplificó porque no era la primera vez que el secretario recurría a referencias religiosas en sus discursos. En una rueda de prensa posterior, volvió a citar pasajes bíblicos para cuestionar a los medios de comunicación, a los que llamó “fariseos”.