Expreso Playlist: Álex Eugenio fusiona bolero y punk

Publicado por Alejandro Puga Creado: Actualizado:

La escena musical ecuatoriana suma nuevos estrenos que exploran distintos sonidos y formatos. Desde propuestas ligadas al cine hasta proyectos narrativos y producciones pop, estos lanzamientos reflejan el momento actual de varios artistas locales.

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Álex Eugenio fusiona bolero y narrativa cinematográfica

‘No pensé volverte a ver’ – Álex Eugenio

El cantautor guayaquileño presenta ‘No pensé volverte a ver’, su primer trabajo como parte de un soundtrack original para la película Nosotros, mi papá y el perro, dirigida por Pablo Arturo Suárez.

La composición parte de un enfoque minimalista centrado en la guitarra, instrumento que sostiene el motivo principal desarrollado para la película y que se repite en distintas variaciones a lo largo del filme. Ese mismo eje musical se traslada al sencillo, que mantiene una estructura íntima y conecta con la narrativa emocional de la historia.

La canción se inscribe dentro del bolero contemporáneo que caracteriza al artista, pero incorpora una lógica cinematográfica en su desarrollo. Este enfoque marca una transición en su carrera hacia formatos más conceptuales y vinculados a lo audiovisual, en línea con los proyectos que prepara para 2026.

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Tenoch apuesta por el synth pop y el storytelling

‘Capítulo 1: Despedida’ – Tenoch

La banda quiteña Tenoch presenta ‘Capítulo 1: Despedida’, un sencillo que forma parte de un proyecto narrativo desarrollado por Mateo y Joaquín Terán.

La canción se construye dentro del synth pop y se articula con una propuesta visual animada dirigida por Sebastián Valbuena, con apoyo de SAYCE.

El tema aborda el paso de la infancia a nuevas etapas personales y se estrenó el 10 de abril en plataformas digitales.

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Michelle Espinosa inicia nueva etapa de lanzamientos

‘Mensajes confusos’ – Michelle Espinosa

La artista presenta ‘Mensajes confusos’, un sencillo trabajado desde 2024 junto a los productores José Rosero y Crusssssss_. El tema forma parte de una nueva etapa de lanzamientos de la artista guayaquileña.

La producción se realizó con fondos de SAYCE y la portada fue desarrollada por Gio Franco.

La cantante anticipa más estrenos en los próximos meses, según compartió en su cuenta de Instagram.