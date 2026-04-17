Cortes de luz en Ecuador: El gobierno encubre sus apagones con mentiras y medias verdades

Publicado por Roberto Aguilar Creado: Actualizado:

Toda la política de comunicación del gobierno en torno a los apagones (los devaneos de la ministra Inés Manzano, los esfuerzos que trolls, falsos medios y medios comprados invierten en cubrirle las espaldas, el video de la semana de la secretaria de Comunicación Irene Vélez, siempre en la línea de infantilizar el debate público…), todo sin excepción cumple el propósito de ocultar el hecho clave de esta crisis, a saber: hay apagones (que así se llaman) porque no hay suficiente generación eléctrica.

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El gobierno lo niega y multiplica sus dichos y contradichos, mentiras y medias verdades sobre el sistema de distribución y transmisión; se escuda en el mantenimiento de las líneas; pone como pretexto la ola de calor; aviva teorías de la conspiración como ya hizo en la primera crisis del año 24, cuando acusó de boicot a la ministra Andrea Arrobo sin prueba alguna… Lo que sea con tal de no admitir la verdad.

Esta semana, la Asamblea Nacional rizó el rizo del encubrimiento. En declaraciones ofrecidas a la salida de una rara sesión del Pleno celebrada en su sede de Quito (lo normal ahora es que se reúnan en cualquier provincia en la que necesiten reforzar la campaña electoral con viáticos costeados por el contribuyente) la legisladora oficialista Valentina Centeno (una de las que instruyen a los integrantes de su bancada sobre cómo deben pensar, pues normalmente no lo saben) hizo suyas las explicaciones de la ministra Inés Manzano, secundó la teoría de la conspiración y sugirió que alguna de las comisiones en las que el gobierno tiene mayoría iniciaría lo que llamó “un proceso de fiscalización”, pero que de fiscalización no tendrá nada.

Lo que el Gobierno de Daniel Noboa ha aportado al sistema eléctrico nacional

La verdad que oculta esta campaña de desinformación que la Asamblea pretende consagrar, sin embargo, está al alcance de cualquiera. Nomás hay que hacer números. Lo que el gobierno de Daniel Noboa ha aportado al sistema de generación eléctrica nacional es lo siguiente: 200 megavatios de Toachi Pilatón, que le tocó en suerte inaugurar, y tres barcazas de más o menos cien megavatios cada una. Total: 500 megavatios.

De esa cifra hay que restar los 450 que abastecía Colombia y el país dejó de recibir cuando la ministra Inés Manzano, en la cresta de la ola de la soberbia nacionalista de los aranceles, decidió incrementar en un 900 por ciento la tarifa del oleoducto de crudos pesados para el transporte del petróleo colombiano. Saldo: 50 megavatios. En eso hemos mejorado desde que Noboa es presidente.

Lo demás: 170 megavatios que debía proveer Progen y en los cuales el país invirtió 120 millones de dólares. Más 90 megavatios que debió proveer ATM y nos costaron 100 millones. Es decir: a los 50 megavatios resultantes de la operación anterior súmense 210 millones de chatarra. Resultado: 50 megavatios.

Hubo, además, una licitación para producir 260 megavatios que ha sido declarada desierta no una, no dos, no tres… ¡cinco veces! Básicamente porque, entre las compañías que concursan en una licitación convocada por el Ecuador, no se encuentra ninguna compañía seria del mundo.

Y las intermediarias de medio pelo con las que el gobierno está acostumbrado a hacer negocios truchos (empresas como Progen y ATM) no tienen las garantías necesarias para recibir las adjudicaciones. Con lo cual la suma final continúa siendo de 50 megavatios. Mientras tanto, la demanda máxima de energía eléctrica en el Ecuador subió de 4.800 megavatios en 2024 a 5.200 en la actualidad. Nomás hay que hacer cuentas.

Esta es la estrategia del Gobierno ante los apagones

Lo que está haciendo la ministra Inés Manzano, secundada por sus trolls, falsos medios y medios comprados (comprados literalmente, es decir: medios de comunicación por los que alguien pagó no poco dinero para poner al servicio del gobierno) es disfrazar la diferencia, que equivale más o menos a 350 megavatios, bajo el pretexto de los mantenimientos. En realidad resulta insólito que haya periodistas experimentados que se lo crean.

Lo que Manzano está diciendo sin que se le mueve un músculo del rostro es que los mantenimientos del sistema de transmisión eléctrica producen apagones. Afirmación que conduce a las siguientes conclusiones: primero, los apagones deberían ser comunes en todos los sistemas eléctricos del mundo, pues todos necesitan ser mantenidos tarde o temprano; segundo, hay que suponer que los últimos 15 años antes de la gran crisis eléctrica de 2023 no hubo mantenimiento alguno del sistema de transmisión ecuatoriano pues durante todo ese tiempo no se produjeron apagones.

Esto último es lo que prácticamente sostiene la ministra: “estamos haciendo lo que no se ha hecho en los últimos dos gobiernos y medio”, dijo esta semana en una entrevista en uno de los medios comprados por o para el gobierno, que para el caso es lo mismo.

Cualquier técnico del sector sabe que esto es una gran mentira: el sistema ha entrado normalmente en mantenimiento en función de sus horas de servicio, así como los carros entran a revisión cada cierto kilometraje. No es verdad que las líneas de distribución y transmisión hayan estado abandonadas desde hace ocho años. Si así fuera, hace mucho que se habrían fundido.

El hecho es que el mantenimiento de las líneas de transmisión produce apagones (como los está produciendo) solamente cuando no hay generación eléctrica suficiente para amortiguar los cortes que el mantenimiento implica. Los estándares técnicos internacionales determinan que la generación debe ser un diez por ciento superior a la demanda para cubrir esos baches.

Esa reserva sirve para no interrumpir el servicio cuando una parte del sistema tiene que ser apagado para entrar en mantenimiento. En resumen: si el mantenimiento de las líneas produce apagones, como ha venido sucediendo en las últimas semanas en el Ecuador, se debe a que no hay generación suficiente para amortiguar esa demanda. Y eso que todavía no entramos en los meses de verdadero estiaje, que en la zona del austro son septiembre y octubre.

En otras palabras: Inés Manzano miente (no es ninguna novedad) y sus periodistas le creen.

Todo lo cual no estaría ocurriendo si el Ecuador no hubiera roto relaciones comerciales con Colombia. Porque decretar aranceles del 100 por ciento o subir la tarifa de uso del oleoducto en un 900 por ciento es una ruptura de relaciones comerciales.

En resumen: toda la narrativa inventada por el gobierno para justificar los apagones (narrativa que empieza por no reconocer que se trata de apagones) está diseñada para disimular dos cosas: el gran escándalo de corrupción de Progen y ATM, que involucra a su cuadros más altos, y el gran fracaso político de la guerra comercial contra Colombia. Para disimular semejantes rabos de paja, es necesario desviar el debate de la generación a la transmisión. Todo se trata, en el fondo, de un gran operativo de encubrimiento.