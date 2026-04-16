¿Por qué sube la planilla de luz en Ecuador? Claves para entender el aumento

Publicado por Lina Zambrano Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El calor dispara el consumo: Aires acondicionados y refrigeradoras trabajan más tiempo y elevan significativamente la planilla eléctrica.

Aires acondicionados y refrigeradoras trabajan más tiempo y elevan significativamente la planilla eléctrica. Fallas ocultas encarecen la factura: Cables deteriorados, falsos contactos y ausencia de puesta a tierra generan sobreconsumo sin que el usuario lo note.

Cables deteriorados, falsos contactos y ausencia de puesta a tierra generan sobreconsumo sin que el usuario lo note. Malos hábitos suman gasto: Equipos en standby, uso intensivo de air fryer y electrodomésticos en mal estado pueden incrementar el consumo hasta en un 40 %.

El aumento en el valor de la planilla eléctrica no siempre responde a un solo factor. Detrás del mayor consumo hay una combinación de calor extremo, equipos exigidos al límite y, en muchos casos, fallas invisibles en las instalaciones domésticas que terminan encareciendo la factura.

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Con las altas temperaturas, el uso de aires acondicionados se dispara y se convierte en el principal responsable del gasto energético en los hogares. A esto se suma otro actor silencioso: las refrigeradoras. Cuando el ambiente está más caliente, estos equipos trabajan más tiempo para mantener el frío interno, elevando el consumo sin que el usuario lo perciba directamente. Así explicó a Diario EXPRESO, Benjamin Veteri, jefe en Viteri Solutions.

No todo es cuestión del clima

Viteri agregó que no todo es cuestión de clima. Problemas eléctricos como conexiones sulfatadas, cables deteriorados o falsos contactos generan los llamados “puntos calientes”. Estas fallas obligan a los equipos a demandar más corriente para compensar la pérdida de voltaje, lo que se traduce en un mayor consumo. En términos simples, el sistema intenta mantener su funcionamiento, pero lo hace gastando más energía de la necesaria.

En el día a día también hay consumos que pasan desapercibidos. Televisores, cargadores, decodificadores y otros aparatos en modo de espera continúan utilizando electricidad. Este “consumo fantasma” puede representar entre el 5 % y el 10 % del total mensual, detalló el técnico.

Otros errores comunes están en el uso de electrodomésticos. Las freidoras de aire, por ejemplo, tienen un consumo elevado que incluso puede superar al de un aire acondicionado pequeño. A esto se suman refrigeradoras con empaques dañados o mal cerrados, que generan fugas de frío y obligan al compresor a trabajar constantemente, incrementando hasta en un 40 % el consumo.

Hay que revisar y cambiar cables

El estado del cableado también influye. Instalaciones antiguas o con conductores inadecuados para equipos de alto consumo, como microondas o air fryer pueden provocar sobrecargas y pérdidas de eficiencia. Asimismo, la ausencia de una varilla a tierra en viviendas antiguas genera inestabilidad en el voltaje y afecta tanto el consumo como la vida útil de los electrodomésticos.

Frente a este escenario, sí es posible reducir el gasto eléctrico sin dejar de usar los equipos. Ajustar el aire acondicionado entre 23 °C y 24 °C, limpiar sus filtros con frecuencia, revisar el sistema eléctrico con un técnico y reemplazar focos incandescentes por iluminación LED son medidas clave.

En muchos casos, el problema no es cuánto se usa la energía, sino cómo se está utilizando. Una vivienda con instalaciones descuidadas o equipos en mal estado puede estar pagando mucho más de lo necesario sin saberlo. A veces esto representa el 50 % del gasto, "atendimos una casa con más de 30 años de construcción, allí pagaban entre 60 y 90 dólares cada mes al cambiar los cables viejos la planilla de luz bajó a 45 dólares", contó Viteri.

Otra solución para reducir el costo de la planilla de luz es asegurarse de que esa casa tenga puesta la varilla de cobre, que ayuda a estabilizar el voltaje de la instalación eléctrica en condiciones normales. No siempre se paga más por lo que se gasta en energía, sino porque hay que cambiar los cables que exista un consumo eficiente.