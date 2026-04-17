Gustavo Petro advierte en Barcelona que "Hitler está de nuevo vivo en Europa"

Publicado por Valeria Alvear Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Críticas a EE. UU.: Petro tildó de "fundamentalista" a Marco Rubio y advirtió que su influencia en la agenda de Donald Trump empuja a la humanidad hacia la destrucción.



Alerta histórica: El mandatario aseguró que "Hitler está vivo en Europa" a través del odio racial y la xenofobia electoral impulsada por movimientos de extrema derecha.



Agenda en España: Desde Barcelona, el presidente elogió la política exterior española y defendió la migración como un factor que enriquece a las sociedades actuales.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, arremetió este viernes 17 de abril, contra el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, durante su intervención en el espacio ‘Los Desayunos’ de RTVE y EFE. Según el mandatario, el "fundamentalismo sionista" de Rubio está arrastrando a Donald Trump hacia una postura que califica como la "destrucción de la humanidad". Petro sostuvo que el republicano se encuentra confinado en "burbujas comunicacionales" alimentadas por prejuicios, señalando específicamente la influencia de Rubio en la agenda exterior estadounidense.

Críticas a la política exterior de Washington

En su análisis, Petro afirmó que Trump opera rodeado de asesores con agendas en conflicto, siendo la de Rubio la más "problemática" por su visión ideológica. Para el gobernante colombiano, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, también ejerce una presión que empuja a la Casa Blanca hacia un bloque destructivo. Estas declaraciones se dieron en el marco de una entrevista conducida por las periodistas Pepa Bueno (TVE), Emilia Pérez (EFE) y Juan Tato (RNE).

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Participación en foros democráticos en España

El jefe de Estado aterrizó en Barcelona para integrarse a la Movilización Global Progresista y a la VI Reunión en Defensa de la Democracia, eventos impulsados por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Durante estas citas, Petro aprovechó para elogiar la postura de Madrid frente al conflicto en Irán, calificándola como una "vanguardia en Europa" frente a las agresiones que vulneran el derecho internacional.

Advertencia sobre el auge de la extrema derecha

Finalmente, Petro lanzó una dura advertencia sobre el panorama político europeo, asegurando que la extrema derecha revive dinámicas históricas peligrosas.

Para el mandatario, la xenofobia electoral es una manifestación contemporánea de ideologías totalitarias: “Eso se llama Hitler. Eso es Hitler. Hitler está de nuevo vivo en Europa y quiere mandar bombarderos a bombardear ciudades europeas”, lamentó.

En esa línea, argumentó que el "odio racial al extranjero" permite a ciertas formaciones ganar elecciones, contraponiendo que “la diversidad es la fuente de riqueza” frente a un discurso que, a su juicio, busca nuevamente el uso de la fuerza en suelo europeo.