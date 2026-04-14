Álvaro Uribe critica a Petro y hace un llamado a Ecuador: "Además de mentiroso es chismoso"

Publicado por Nadia Larco Bravo Creado: Actualizado:

El expresidente colombiano Álvaro Uribe se pronunció este martes 14 de abril sobre la situación entre Ecuador y Colombia, lanzando duras críticas contra Gustavo Petro. En su mensaje a través de su cuenta en X, Uribe calificó al mandatario como “mentiroso y chismoso” y señaló que la frontera con Ecuador está bajo control del “narcoterrorismo de las FARC”.

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Además, advirtió que las decisiones comerciales de Quito, como el aumento de aranceles, han generado desempleo en exportadores colombianos y hambre en zonas como Ipiales.

El 13 de abril, Petro anunció que el Ejército colombiano reforzará su presencia en la frontera con Ecuador, incluyendo zonas selváticas, para impedir el avance de estructuras mafiosas. “Se pone zona de ocupación de la frontera incluida la selva”, afirmó durante un consejo de ministros. El mandatario también criticó la lentitud del aparato militar y la compra de “cacharros viejos”, asegurando que él mismo tomó decisiones directas en materia de defensa.

El conflicto comercial y fronterizo entre Ecuador y Colombia

La tensión actual entre ambos países comenzó el 21 de enero de 2026, cuando Ecuador impuso un arancel del 30 % a productos colombianos, justificando la medida en la falta de avances contra la inseguridad en la frontera. Colombia respondió con la misma acción y, semanas después, ambos gobiernos elevaron los aranceles al 50 %, configurando una guerra comercial.

El impacto ha sido directo en la población: Ecuador depende de medicamentos y alimentos procesados colombianos, que ahora llegan más caros, mientras Colombia elevó aranceles a exportaciones ecuatorianas como flores y pescado, con riesgo de caída de hasta el 75% en ventas externas.

La tensión escaló aún más el 16 de marzo, cuando Petro denunció el hallazgo de una bomba en territorio colombiano, supuestamente vinculada a operaciones ecuatorianas. Tras una investigación conjunta, se concluyó que el artefacto habría impactado primero en Ecuador y luego cruzado a Colombia, por lo que ambos gobiernos decidieron cerrar el incidente por la vía diplomática.

En el plano comercial, el presidente colombiano anunció el 10 de abril que permitirá el ingreso de productos ecuatorianos considerados esenciales sin aranceles, buscando garantizar abastecimiento interno. Sin embargo, horas antes su ministra de Comercio confirmó que Colombia aplicará aranceles del 100 % a productos ecuatorianos, en reciprocidad a la medida de Quito que entrará en vigor el 1 de mayo.

Cruces en X

Los presidentes Gustavo Petro y Daniel Noboa han trasladado parte de sus disputas a la red social X. Noboa defendió los aranceles como respuesta a la falta de cooperación militar de Colombia, mientras Petro insistió en que el artefacto hallado no correspondía a acciones de grupos ilegales.

Negociaciones con la CAN

El 10 de abril, la Comunidad Andina (CAN) emitió un comunicado en el que su secretario general, el embajador Gonzalo Gutiérrez Reinel, informó haber contactado directamente a los presidentes Gustavo Petro, de Colombia, y Daniel Noboa, de Ecuador. El objetivo fue exhortarlos a retomar el diálogo de alto nivel frente a la escalada arancelaria que mantiene en tensión a ambos países.

Gutiérrez manifestó su “profunda preocupación” por las medidas comerciales adoptadas recientemente, advirtiendo que lejos de aportar soluciones, generan efectos negativos tanto para las economías nacionales como para el conjunto de la subregión andina.

El secretario general insistió en que las conversaciones deben realizarse mediante delegaciones encabezadas por autoridades con capacidad de decisión, de modo que se logren acuerdos concretos que permitan superar la crisis.